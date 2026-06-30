बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. तारीखों का ऐलान भले नहीं हुआ लेकिन राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करने लगे हैं. मंगलवार (30 जून, 2026) को जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने संभावित प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया.

इसकी जानकारी तेज प्रताप यादव के एक्स हैंडल से दी गई है. तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को वीणा मानवी को पार्टी की सदस्यता दिलाई. इसके साथ ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी.

तेज प्रताप के एक्स हैंडल से लिखा गया, "जनशक्ति जनता दल परिवार में हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएं. आज व्यवस्था एवं समृद्ध महिला विकास मंच की कमेटी के तत्वावधान में वीणा मानवी ने जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी परिवार का हिस्सा बनने का निर्णय लिया. इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं."

🌿 जनशक्ति जनता दल परिवार में हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएँ 🌿



आज व्यवस्था एवं समृद्ध महिला विकास मंच की कमेटी के तत्वावधान में आदरणीया श्रीमती वीना मानवी जी ने जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी परिवार का हिस्सा बनने का निर्णय लिया।



इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व द्वारा… pic.twitter.com/971ev8VcJV — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) June 30, 2026

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'हमें पूर्ण विश्वास है कि...'

आगे लिखा गया, "साथ ही, आगामी बांकीपुर विधानसभा (पटना) से जनशक्ति जनता दल की ओर से उन्हें संभावित प्रत्याशी के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारी प्रदान करने एवं विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व कराने का निर्णय लिया गया है. हमें पूर्ण विश्वास है कि वीणा मानवी जी अपने समर्पण, सेवा-भाव एवं जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. जनशक्ति जनता दल उनके उज्ज्वल राजनीतिक जीवन एवं सफल जनसेवा की मंगलकामना करता है."

बीजेपी की सीट है बांकीपुर

बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर से 2025 के विधानसभा चुनाव में जीते थे. अब वे राज्यसभा सांसद हो चुके हैं तो बांकीपुर सीट खाली हो गई है. इस सीट पर उपचुनाव होना है. यह सीट बीजेपी की रही है. ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में किसकी जीत होती है. इस सीट पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी जोरशोर से लगे हैं. जन सुराज से उम्मीदवार कौन होगा इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है. चर्चा है कि प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर सकते हैं.

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