प्यार किया तो निभाना! बिहार में 2 सहेलियां एक-दूसरे को दे बैठीं दिल, अब कर ली शादी

दो सहेलियों की शादी की खबरें अक्सर आपने सुनी होंगी. ऐसा ही ताजा मामला एक बिहार के बांका से सामने आया है. जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में दो सहेलियों ने आपस में शादी कर ली है. बीते रविवार (6 सितंबर) को जैसे ही यह खबर सामने आई तो गांव में चर्चा शुरू हो गई और मामला थाने तक पहुंच गया.

दरअसल, रविवार को एक किशोरी अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली को अपने घर ले गई और शादी कर ली. दोनों ने उम्र भर एक-दूसरे का साथ निभाने का वादा किया. गांव के लोगों के बीच यह मामला सामने आया तो भीड़ जुट गई.

एक साल से चल रहा था प्रेम-प्रसंग

ये दोनों लड़कियां नाबालिग बताई जा रही हैं. दोनों का घर आमने-सामने है. इनके बीच एक साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इनमें से एक किशोरी का पहनावा और तौर-तरीका लड़कों जैसा रहा है. वह छोटे बाल रखती है, पैंट-शर्ट पहनती है और गांव में राज मिस्त्री के साथ मजदूरी और टेंट-डेकोरेशन का काम करके कमाती है. इससे मिलने वाले पैसों को वह अपनी सहेली की खुशियों और शौक पूरा करने पर खर्च करती थी.

चर्चा यह भी है कि वह पहले अपनी सहेली की बड़ी बहन से शादी करना चाहती थी, लेकिन बाद में उसका रुझान इस किशोरी की तरफ हो गया. ​शादी की खबर फैलते ही दोनों परिवारों और ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया.

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दोनों सहेलियों को थाने ले गई पुलिस

सूचना मिलने पर बेलहर पुलिस दोनों युवतियों को थाने ले आई, जहां उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया. थाने में पुलिस और परिजनों के सामने खुद को 'लड़का' बताने वाली किशोरी ने दो टूक कहा कि वह अपनी सहेली को पत्नी के रूप में ही रखेगी, वहीं दोनों ने हर हाल में साथ रहने की जिद दोहराई.

बेलहर के प्रभारी थानाध्यक्ष गौतम कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों किशोरियों की उम्र करीब 17 वर्ष है और वे दोनों नाबालिग हैं. पुलिस फिलहाल परिजनों की मौजूदगी में दोनों को समझाने और मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है.

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