बख्तियारपुर में शराब की सूचना पर पहुंची मद्य निषेध टीम पर पथराव, दो सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त

बिहार के बख्तियारपुर में शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची मद्य निषेध विभाग की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया. गुरुवार (28 मई) रात हुई इस घटना में टीम पर पथराव किया गया, जिससे दो सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. वहीं एक सिपाही और वाहन चालक को भी चोटें आई हैं. घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार मद्य निषेध विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि बख्तियारपुर के रानीसराय इलाके में स्थित एक होटल में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है. सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम जांच और छापेमारी के लिए मौके पर पहुंची.

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टीम होटल और आसपास के क्षेत्र में जांच-पड़ताल कर रही थी. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोग आक्रोशित हो गए. देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और असामाजिक तत्वों ने टीम का विरोध शुरू कर दिया.

अचानक शुरू हुआ पथराव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोगों ने मद्य निषेध टीम पर अचानक पथराव शुरू कर दिया. पत्थरबाजी में विभाग की दो सरकारी गाड़ियों के शीशे और अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए. हमले में एक सिपाही और वाहन चालक को चोटें लगीं.

हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस की मौजूदगी के बाद स्थिति सामान्य हुई.

आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

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फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीमें मिलकर यह पता लगाने में जुटी हैं कि पथराव की घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे और इसके पीछे किसकी भूमिका रही. वहीं इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो.