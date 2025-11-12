बिहार में एग्जिट पोल के आंकड़ों पर महागठबंधन को भरोसा नहीं है रहा है, लेकिन 8-10 एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी उठाकर देख लिया जाए तो सभी बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बना रहे हैं. इस बीच बुधवार (12 नवंबर, 2025) की शाम 'एक्सिस माई इंडिया' (Axis My India) ने एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया है. हैरानी की बात है कि इसमें भी बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है.

'एक्सिस माई इंडिया' के एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि NDA को 121-141 सीटें इस बार आ सकती हैं. वहीं महागठबंधन को 98-118 सीटें मिल सकतीं हैं. वहीं एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को 0-2 सीटें दी गई हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0-2 सीटें दी गई हैं. अन्य के खाते में 1-5 सीटें जा रही हैं. बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है.

महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें?

आरजेडी- 67-76

कांग्रेस- 17-21

वीआईपी- 3-5

लेफ्ट- 10-14

आईआईपी- 0-1

एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें?

बीजेपी- 50-56

जेडीयू- 56-62

एलजेपी रामविलास- 11-16

राष्ट्रीय लोक मोर्चा- 2-4

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा- 2-3

'एक्सिस माई इंडिया' ने किसे कितना वोट प्रतिशत दिया?

एनडीए को 43 प्रतिशत

महागठबंधन को 41 प्रतिशत

जन सुराज को 4 प्रतिशत

एआईएमआईएम को 1 प्रतिशत

अन्य को 11 प्रतिशत

सबसे अधिक प्रशांत किशोर को ही लगा झटका

अब तक के किसी भी एग्जिट पोल को उठा लें सबसे अधिक जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को झटका लग रहा है. कोई भी उन्हें 2-4 सीट से ज्यादा नहीं दे रहा है. प्रशांत किशोर ने जिस तैयारी से बिहार में पदयात्रा की और एनडीए के साथ-साथ महागठबंधन पर हमला किया उससे यह लग रहा था कि इस बार कुछ तस्वीर अलग होगी लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. अब देखना होगा कि 14 नवंबर को रिजल्ट आता है तो सही मायने में तस्वीर क्या निकलकर आती है. बता दें कि प्रशांत किशोर ने कई बार कहा है कि या तो उनकी अर्श पर रहेगा या फर्श पर रहेगी.

