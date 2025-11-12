हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAxis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर

Axis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर

Axis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' के एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि NDA को 121-141 सीटें इस बार आ सकती हैं. वहीं महागठबंधन को 98-118 सीटें मिल सकतीं हैं.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में एग्जिट पोल के आंकड़ों पर महागठबंधन को भरोसा नहीं है रहा है, लेकिन 8-10 एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी उठाकर देख लिया जाए तो सभी बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बना रहे हैं. इस बीच बुधवार (12 नवंबर, 2025) की शाम 'एक्सिस माई इंडिया' (Axis My India) ने एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया है. हैरानी की बात है कि इसमें भी बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है. 

'एक्सिस माई इंडिया' के एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि NDA को 121-141 सीटें इस बार आ सकती हैं. वहीं महागठबंधन को 98-118 सीटें मिल सकतीं हैं. वहीं एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को 0-2 सीटें दी गई हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0-2 सीटें दी गई हैं. अन्य के खाते में 1-5 सीटें जा रही हैं. बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है.

महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें?

  • आरजेडी- 67-76
  • कांग्रेस- 17-21
  • वीआईपी- 3-5
  • लेफ्ट- 10-14
  • आईआईपी- 0-1

एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें?

  • बीजेपी- 50-56
  • जेडीयू- 56-62
  • एलजेपी रामविलास- 11-16
  • राष्ट्रीय लोक मोर्चा- 2-4
  • हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा- 2-3

'एक्सिस माई इंडिया' ने किसे कितना वोट प्रतिशत दिया?

  • एनडीए को 43 प्रतिशत
  • महागठबंधन को 41 प्रतिशत
  • जन सुराज को 4 प्रतिशत
  • एआईएमआईएम को 1 प्रतिशत
  • अन्य को 11 प्रतिशत

सबसे अधिक प्रशांत किशोर को ही लगा झटका

अब तक के किसी भी एग्जिट पोल को उठा लें सबसे अधिक जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को झटका लग रहा है. कोई भी उन्हें 2-4 सीट से ज्यादा नहीं दे रहा है. प्रशांत किशोर ने जिस तैयारी से बिहार में पदयात्रा की और एनडीए के साथ-साथ महागठबंधन पर हमला किया उससे यह लग रहा था कि इस बार कुछ तस्वीर अलग होगी लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. अब देखना होगा कि 14 नवंबर को रिजल्ट आता है तो सही मायने में तस्वीर क्या निकलकर आती है. बता दें कि प्रशांत किशोर ने कई बार कहा है कि या तो उनकी अर्श पर रहेगा या फर्श पर रहेगी.

यह भी पढ़ें- महुआ में चलेगा तेज प्रताप का जादू? तेजस्वी यादव का सस्पेंस क्लियर! हॉट सीट का एग्जिट पोल देखें

Published at : 12 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Exit Poll Nitish Kumar BIHAR NEWS Axis My India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, i20 के साथ इस्तेमाल उमर की लाल इकोस्पोर्ट कार भी हुई बरामद
दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, i20 के साथ इस्तेमाल उमर की लाल इकोस्पोर्ट कार भी हुई बरामद
बिहार
Bihar Experts Exit Poll: तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, i20 के साथ इस्तेमाल उमर की लाल इकोस्पोर्ट कार भी हुई बरामद
दिल्ली ब्लास्ट: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, i20 के साथ इस्तेमाल उमर की लाल इकोस्पोर्ट कार भी हुई बरामद
बिहार
Bihar Experts Exit Poll: तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget