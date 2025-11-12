महुआ में चलेगा तेज प्रताप का जादू? तेजस्वी यादव का सस्पेंस क्लियर! हॉट सीट का एग्जिट पोल देखें

बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं. आंकड़ों से यह पता चल रहा है कि एनडीए बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है. इस बीच एबीपी न्यूज़ ने पत्रकारों के माध्यम से एग्जिट पोल किया है. इसके आधार पर लालू यादव के दोनों बेटों (तेज प्रताप और तेजस्वी यादव) की सीटों पर पर जो जानकारी निकलकर आ रही है वह कुछ चौंकाने वाली है.

फंस सकती है तेज प्रताप यादव की सीट

वैशाली जिले के वरिष्ट पत्रकारों और एक्सपर्ट के मुताबिक अगर लालू यादव के दोनों बेटों की सीटों (राघोपुर और महुआ) की बात की जाए तो तेजस्वी यादव की राघोपुर से जीतने की पूरी संभावना है. वहीं तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको लेकर माना जा रहा है कि इस सीट पर कड़ी टक्कर है. उनकी सीट फंस सकती है.

यहां वैशाली की आठ सीटों की लिस्ट देखें

राघोपुर

महुआ

महनार

राजापाकर

लालगंज

पातेपुर

हाजीपुर

वैशाली

आठ सीटों पर पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या कहता है?

जेडीयू- 2 सीटें

बीजेपी- 1 सीट

आरजेडी- 3 सीटें

कड़ा मुकाबला- 2 सीटें (लालगंज और महुआ)

वैशाली की दो सीटों पर कड़ा मुकाबला क्यों?

एक्सपर्ट के मुताबिक वैशाली की लालगंज और महुआ सीट पर कड़ी टक्कर है. इसका कारण है. आरजेडी से शिवानी शुक्ला लालगंज से उम्मीदवार हैं. वे बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं. यहां कड़ी टक्कर है, यानी हार सकती हैं तो उनके जीतने की भी संभावना है. दूसरी सीट महुआ है, यहां से तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट से आरजेडी ने मुकेश रोशन को टिकट दिया है. मुकेश रोशन इस सीट से विधायक हैं. हालांकि तेज प्रताप भी 2015 के चुनाव में इस सीट से विधायक रह चुके हैं. आरजेडी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ा है. यहां टक्कर कड़ी है यानी उनकी सीट फंसती नजर आ रही है.

पढ़ें क्या कहते हैं जिले के वरिष्ठ पत्रकार

कौशल किशोर पाठक (वरिष्ठ पत्रकार)- "वैशाली की आठ में से एक सुरक्षित विधानसभा सीट राजापाकर से जेडीयू प्रत्याशी महेंद्र राम की जीत लगभग तय है. बाकी सात सीटों पर कड़ा मुकाबला है."

बृजनंदन पांडेय (वरिष्ठ पत्रकार)- "राघोपुर और पातेपुर महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है. बाकी छह सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत है."

प्रफुल्ल कुमार सिंह (वरिष्ठ पत्रकार)- "आठ सीटों में से पांच सीटों पर एनडीए की स्थिति अच्छी है. तीन सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं. ये तीन सीटें राघोपुर, महुआ और पातेपुर हैं."

ज्योति कुमार निराला (वरिष्ठ पत्रकार)- "आठ सीटों में से दो सीटें महागठबंधन राघोपुर और महनार के पक्ष में है. अन्य छह सीटों पर एनडीए की बढ़त है."

