हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव के रास्ते पर BJP नेता अश्विनी चौबे? वट वृक्ष के नीचे साधना करते दिखे, कहा- 'मन को…'

तेज प्रताप यादव के रास्ते पर BJP नेता अश्विनी चौबे? वट वृक्ष के नीचे साधना करते दिखे, कहा- 'मन को…'

Ashwini Kumar Choubey: अश्विनी चौबे ने सोमवार को कुछ तस्वीरें अपने फेसबुक हैंडल से पोस्ट की हैं. एक तरफ वे साध कर रहे हैं तो दूसरी ओर गांव के भोजन के स्वाद का और भारतीय संस्कृति का जिक्र किया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Jun 2026 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे (Ashwini Kumar Choubey) ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) के रास्ते पर निकल पड़े हैं. उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वे वट वृक्ष के नीचे साधना करते दिख रहे हैं. अश्विनी चौबे ने सोमवार (15 जून, 2026) की सुबह फेसबुक से पांच-छह तस्वीरें शेयर कीं जो यूपी की हैं.

तस्वीर शेयर करने के साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में काफी कुछ कहा है. उन्होंने लिखा, "ब्रजभूमि की आत्मा से साक्षात्कार… उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन क्षेत्र स्थित शेरगढ़ ग्राम पहुंचकर वर्षों पुराने विशाल वट वृक्ष की छांव में घंटों बैठने और प्रकृति की अनुपम छटा के मध्य आत्मचिंतन एवं साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति अपनी दिव्यता का साक्षात दर्शन करा रही हो."

'ब्रज की इस पावन धरती पर…'

आगे लिखा, "चारों ओर फैली हरियाली, मंद-मंद बहती हवा और अपने पंख फैलाकर नृत्य करते मोरों का मनोहारी दृश्य मन को अद्भुत शांति और आनंद से भर रहा था. ब्रज की इस पावन धरती पर प्रकृति और संस्कृति का ऐसा अद्वितीय संगम देखने को मिला, जो आज भी भारतीय ग्राम्य जीवन की आत्मा को जीवंत बनाए हुए है."

यह भी पढ़ें- 'JDU में दलाल शामिल', आनंद मोहन फिर बरसे, कहा- 'हम इसलिए निकल पड़े क्योंकि…'

चूल्हे पर बनी रोटी और कढ़ी की तारीफ की

अपने पोस्ट के जरिए अश्विनी चौबे ने गांव के भोजन के स्वाद और भारतीय संस्कृति का जिक्र किया है. कहा, "गांव की महिलाओं द्वारा गोयठा (उपला) रखने के लिए बनाए गए बिटोरों पर उकेरी गई सुंदर कलाकृतियां ग्रामीण कला, सृजनशीलता और भारतीय लोक संस्कृति की समृद्ध परंपरा का जीवंत उदाहरण हैं. उनकी अद्भुत रचनात्मकता और सौंदर्यबोध देखकर मन अभिभूत हो उठा. प्रवास के दौरान गांव की मातृशक्ति ने चूल्हे पर बनी ताजी रोटी और स्वादिष्ट कढ़ी का भोजन कराया. उस भोजन में केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि ब्रजवासियों का प्रेम, अपनापन और भारतीय संस्कृति के अतिथि-सत्कार की भावना भी समाहित थी."

बीजेपी नेता ने यह भी बताया कि विदा लेने से पहले उन्होंने गौ माता को रोटी खिलाई. उनका आशीर्वाद लिया. कहा कि ब्रजभूमि का यह प्रवास केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, प्रकृति, ग्राम्य जीवन और मानवीय संवेदनाओं के साथ एक आत्मिक जुड़ाव का अविस्मरणीय अनुभव रहा. ब्रज की पावन धरा, ग्राम्य संस्कृति की सरलता, मातृशक्ति का स्नेह और प्रकृति का अनुपम वैभव, ये स्मृतियां जीवनभर हृदय में संजोकर रखने योग्य हैं.

यह भी पढ़ें- रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर खान सर की पहली प्रतिक्रिया, 'हमसे जो…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Ashwini Kumar Choubey Tej Pratap Yadav Ashwini Choubey BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
तेज प्रताप यादव के रास्ते पर BJP नेता अश्विनी चौबे? वट वृक्ष के नीचे साधना करते दिखे, कहा- 'मन को…'
तेज प्रताप यादव के रास्ते पर BJP नेता अश्विनी चौबे? वट वृक्ष के नीचे साधना करते दिखे
बिहार
रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर खान सर की पहली प्रतिक्रिया, 'हमसे जो…'
रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर खान सर की पहली प्रतिक्रिया, 'हमसे जो…'
बिहार
Rohtas News: रोहतास में 'फ्लिपकार्ट गैंग' का भंडाफोड़, सामान की ठगी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार
रोहतास में 'फ्लिपकार्ट गैंग' का भंडाफोड़, सामान की ठगी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार
बिहार
'JDU में दलाल शामिल', आनंद मोहन फिर बरसे, कहा- 'हम इसलिए निकल पड़े क्योंकि…'
'JDU में दलाल शामिल', आनंद मोहन फिर बरसे, कहा- 'हम इसलिए निकल पड़े क्योंकि…'
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: होर्मुज का रास्ता फ्री या लगेगा टैक्स? | Khamenei | Breaking | Hormuz | Trump
Crude Price Crash: US-Iran डील से सस्ता हुआ कच्चा तेल | War | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
विश्व
ईरान डील पर इजरायल में बवाल! ‘बैड डील’ बताकर नेतन्याहू पर बरसा विपक्ष, जानें क्या बोले बीबी?
ईरान डील पर इजरायल में बवाल! ‘बैड डील’ बताकर नेतन्याहू पर बरसा विपक्ष, जानें क्या बोले बीबी?
स्पोर्ट्स
WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को चटाई धूल, इन 3 खिलाड़ियों ने बदल दी मैच की तस्वीर
WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को चटाई धूल, इन 3 खिलाड़ियों ने बदल दी मैच की तस्वीर
बॉलीवुड
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
विश्व
Iran-US peace Deal: ईरान-अमेरिका शांति समझौते से खुश पूरी दुनिया, अब खुलेगा होर्मुज, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, जानें किस देश ने क्या कहा?
ईरान-अमेरिका शांति समझौते से खुश पूरी दुनिया, अब खुलेगा होर्मुज, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, जानें किस देश ने क्या कहा?
हेल्थ
Diabetes Shoulder: कंधे के दर्द से लेकर जकड़न तक, ये लक्षण न करें इग्नोर, डॉक्टर ने डायबिटीज को लेकर दी चेतावनी
कंधे के दर्द से लेकर जकड़न तक, ये लक्षण न करें इग्नोर, डॉक्टर ने डायबिटीज को लेकर दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
Viral Video: भाई की ड्राइविंग स्किल देख मुंह को आ जाएगा कलेजा, गली में जो मिला ठोकता गया; देखें वायरल वीडियो
भाई की ड्राइविंग स्किल देख मुंह को आ जाएगा कलेजा, गली में जो मिला ठोकता गया; देखें वायरल वीडियो
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget