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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के बाद अब निशांत का है भविष्य? तेजस्वी यादव बोले- 'कोई भी नौजवान…'

नीतीश कुमार के बाद अब निशांत का है भविष्य? तेजस्वी यादव बोले- 'कोई भी नौजवान…'

Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी दूसरे सदन में चुना जाता है तो एक सदन से इस्तीफा देता है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने यह निर्णय दबाव में लिया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 30 Mar 2026 01:26 PM (IST)
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद सियासी गलियारे से नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है. सोमवार (30 मार्च, 2026) को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी दूसरे सदन में चुना जाता है तो एक सदन से इस्तीफा देता है. यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने यह निर्णय दबाव में लिया है.

इस दौरान पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद निशांत का राजनीतिक भविष्य है क्या? इस पर कहा कि इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन कोई भी नौजवान राजनीति में आता है तो हम स्वागत ही करेंगे.

'हर जगह अपनी सरकार बनाने में लगी बीजेपी'

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है वह दबाव में लिया है. बीजेपी ने नीतीश कुमार को तो ठगा है साथ ही बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है. हम शुरू से कहते थे कि जब भी बीजेपी की सरकार आएगी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर रहने नहीं देगी. आज वही हुआ है. बीजेपी हर जगह कब्जा करके अपनी सरकार बनाने में लगी है. 

उन्होंने कहा कि अब आगे कौन मुख्यमंत्री होगा या नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, किस समय देंगे, यह नहीं बता सकते, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने ठगा है. अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे.

बिहार के मुद्दे पर होनी चाहिए बात: तेजस्वी यादव

नीतीश के इस्तीफे पर उनकी पार्टी के कई मंत्री विधायक रो रहे. इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन रो रहा क्या कर रहा ये सब हम नहीं जानते हैं. तेजस्वी यादव ने मंत्री अशोक चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि आजकल लोग केवल कैमरा देखकर ड्रामा करते हैं. अब सब कुछ तो कर ही लिया है. कुछ बचा नहीं है. आजकल तो कुछ लोग पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं. कई लोग कलाकारी भी कर रहे हैं. ऐसे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. बिहार के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है.

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Published at : 30 Mar 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nishant Kumar Nitish Kumar Resign BIHAR NEWS
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