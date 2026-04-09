अररिया में डबल मर्डर: ठेले वाले ने पिकअप चालक को चाकू से मारा, भीड़ ने आरोपी को पीटकर मार डाला

बिहार के अररिया जिले से बेहद खौफनाक वारदात सामने आ रही है. अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र में ठेला लगाने के विवाद ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया. मामला कृषि उत्पादन बाजार समिति गेट संख्या-2 के पास का है, जहां ठेला लगाने को लेकर ठेला दुकानदार और पिकअप ड्राइवर के बीच विवाद हो गया.

बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि ठेला दुकानदार राहुल चौहान ने तेज धारदार हथियार से हमला कर पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन की हत्या कर दी. हमले की गंभीरता ऐसी थी कि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी पास ही झाड़ी में छिप गया.

भीड़ ने आरोपी को पुलिस कस्टडी से छीना

सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को झाड़ी से बाहर निकालकर हिरासत में लिया, लेकिन इसी दौरान आक्रोशित भीड़ ने पुलिस कस्टडी से आरोपी को छीन लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. भीड़ की पिटाई से आरोपी की भी मौत हो गई. इस तरह एक ही विवाद में दो लोगों की जान चली गई.

घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला. स्थानीय लोगों ने अवैध ऑटो स्टैंड और पुलिस की देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया और आगजनी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया. सुभाष चौक समेत कई स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही.

स्थिति कंट्रोल करने में जुटी पुलिस की टीम

मौके पर एसडीएम अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा और थानाध्यक्ष मनोज कुमार सहित कई थानों की पुलिस पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने बताया कि ठेला लगाने के विवाद में पहले ड्राइवर की हत्या हुई, जिसके बाद आरोपी की भी भीड़ द्वारा पिटाई से मौत हो गई. मामले की जांच की जा रही है और फॉरेंसिक टीम टीम की मदद ली जाएगी. साथ ही भीड़ में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.