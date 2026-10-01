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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजन सुराज के हो गए JDU वाले अनंत सिंह? प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा

जन सुराज के हो गए JDU वाले अनंत सिंह? प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा

जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह के नामांकन कार्यक्रम में गुरुवार को अनंत सिंह शामिल हुए. नामांकन में शामिल होने के साथ वे पीले रंग का गमछा लहराते भी नजर आए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 01 Oct 2026 04:05 PM (IST)
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पटना स्नातक विर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह ने गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) को नामांकन दाखिल किया. आठ सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और इनमें सबसे अधिक चर्चित सीट पटना स्नातक है. गुरुवार को नामांकन में जेडीयू के विधायक अनंत सिंह शामिल हुए. खुद पीले रंग का गमछा गाड़ी पर लहराते नजर आए. ऐसा लग रहा था कि वे जेडीयू नहीं जन सुराज के नेता हैं.

अनुज सिंह के नामांकन में बाहुबली नेता अनंत सिंह के शामिल होने पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है. पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जन सुराज के प्रत्याशी के नामांकन में अनंत सिंह भी दिखे हैं. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "ऐसा है कि जन सुराज के समर्थन में बिहार के बदलाव और बेहतरी के समर्थन में सारा समाज खड़ा है तो उसमें अनंत सिंह भी हैं तो कौन सी बड़ी बात है."

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प्रशांत किशोर दरभंगा में पत्रकारों से बात कर रहे थे. वे गुरुवार को दरभंगा शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशी एसपी राय और इम्तियाज नूरानी के नामांकन में शामिल हुए.

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खुलकर नहीं बोल रहे जेडीयू के नेता

उधर, अनंत सिंह को लेकर जेडीयू के नेता शांत हैं. खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं. जेडीयू नेता अशोक चौधरी से गुरुवार को सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह 15 दिन पुरानी खबर हो चुकी है और अब इससे आगे बढ़ना चाहिए. पूछा गया कि अनंत सिंह जन सुराज के प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए हैं. इस पर कहा कि ये सब पार्टी का काम है पार्टी देखेगी.

अनंत सिंह ने किया जीत का दावा

अनंत सिंह ने जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह की जीत का दावा किया है. अनंत सिंह ने कहा कि वे नॉमिनेशन के बाद अनुज सिंह के लिए प्रचार भी करेंगे. उन्होंने कहा, "...जनता मालिक है, हम संतुष्ट हैं कि हम जीतेंगे, कोई हरा नहीं पाएगा… 500% उम्मीद है कि हम जीतेंगे."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Oct 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
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