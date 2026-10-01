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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइंडिया गठबंधन से DMK और अखिलेश यादव दूर! BJP बोली- 'आज इनके…'

इंडिया गठबंधन से DMK और अखिलेश यादव दूर! BJP बोली- 'आज इनके…'

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर हमला किया है. उन्होंने दो टूक में कहा कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है. इंडिया ब्लॉक नाम की कोई चीज नहीं है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 01 Oct 2026 02:10 PM (IST)
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दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बीजेपी हमलावर है. इस बैठक में जिस दल के नेता शामिल नहीं हुए हैं उसको लेकर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं. इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है.

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "इंडिया ब्लॉक नाम की कोई चीज नहीं है. इसका कोई नेता और नीति नहीं है. इनकी इस बार की बैठक में DMK भी नहीं आया और अखिलेश यादव भी वहां नहीं पहुंचे हैं..." 

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शाहनवाज ने कहा, "आज इनके पास कोई एजेंडा नहीं है. जब संसद चलती है ये लोग तब भी यही काम करते हैं... जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है और जब हार जाते हैं तब ये लोग चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाने लगते हैं."

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आम आदमी पार्टी भी नहीं हुई थी शामिल

बता दें कि कई पार्टियां और भी हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा बुधवार को नहीं लिया. आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा था कि उनकी पार्टी 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा नहीं है और इसलिए निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में वह शामिल नहीं हुई.

दिल्ली में क्यों जुटे विपक्ष के नेता?

जानकारी हो कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में बैठक की, जिसमें निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ संयुक्त अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप देने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई. कुछ दलों ने हिस्सा नहीं लेने पर अब सत्ता पक्ष के नेता बयानबाजी कर रहे हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Oct 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Shahnawaz Hussain Akhilesh Yadav Bihar News
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