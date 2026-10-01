इंडिया गठबंधन से DMK और अखिलेश यादव दूर! BJP बोली- 'आज इनके…'

दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बीजेपी हमलावर है. इस बैठक में जिस दल के नेता शामिल नहीं हुए हैं उसको लेकर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं. इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है.

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "इंडिया ब्लॉक नाम की कोई चीज नहीं है. इसका कोई नेता और नीति नहीं है. इनकी इस बार की बैठक में DMK भी नहीं आया और अखिलेश यादव भी वहां नहीं पहुंचे हैं..."

शाहनवाज ने कहा, "आज इनके पास कोई एजेंडा नहीं है. जब संसद चलती है ये लोग तब भी यही काम करते हैं... जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है और जब हार जाते हैं तब ये लोग चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाने लगते हैं."

यह भी पढ़ें- बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?

आम आदमी पार्टी भी नहीं हुई थी शामिल

बता दें कि कई पार्टियां और भी हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा बुधवार को नहीं लिया. आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा था कि उनकी पार्टी 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा नहीं है और इसलिए निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में वह शामिल नहीं हुई.

दिल्ली में क्यों जुटे विपक्ष के नेता?

जानकारी हो कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में बैठक की, जिसमें निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ संयुक्त अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप देने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई. कुछ दलों ने हिस्सा नहीं लेने पर अब सत्ता पक्ष के नेता बयानबाजी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- कैप्टन स्मित माछर पर CM सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, 'आपका यह शौर्य…'