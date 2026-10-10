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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिरासत में लिए जाने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान - 'मैं सोमवार को...'

हिरासत में लिए जाने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान - 'मैं सोमवार को...'

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 10 Oct 2026 05:01 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस के हिरासत में लिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, हमने चार सांसदों के साथ 
द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन पर धरना शुरू कर दिया है, जहां हमें लाया गया है. ममता ने आरोप लगाया कि उन्हे अगवा करके दो घंटे तक जेल वैन में घुमाया गया.

उन्होंने आगे कहा कि वह आज रात कोलकाता वापस नहीं लौट रही हैं और आज युवाओं और सभी के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, उसके विरोध में सोमवार को इंडिया गठबंधन के मार्च में शामिल होंगी.

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Published at : 10 Oct 2026 05:01 PM (IST)
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