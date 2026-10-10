हिरासत में लिए जाने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान - 'मैं सोमवार को...'

दिल्ली पुलिस के हिरासत में लिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, हमने चार सांसदों के साथ

द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन पर धरना शुरू कर दिया है, जहां हमें लाया गया है. ममता ने आरोप लगाया कि उन्हे अगवा करके दो घंटे तक जेल वैन में घुमाया गया.

उन्होंने आगे कहा कि वह आज रात कोलकाता वापस नहीं लौट रही हैं और आज युवाओं और सभी के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, उसके विरोध में सोमवार को इंडिया गठबंधन के मार्च में शामिल होंगी.

4pm. Along with our 4 MPs, we have started our dharna at Dwarka North PS where we have been brought. We were kidnapped and driven around in a prison van for two hours. I am not returning to Kolkata tonight and in protest against all that is happening today against the youth and all, I will join the I.N.D.I.A march on Monday. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 10, 2026



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