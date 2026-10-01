यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी को BJP ने किया चैलेंज, 'हिम्मत है तो…'

उत्तर प्रदेश में अगले साल (2027) विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी ने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की शाख इतनी गिर गई है कि मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ के दिखा दें.

गिरिराज सिंह ने कहा, "बिहार में एसआईआर हुआ… राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिला-जिला भ्रमण करते रहे… लेकिन चुनाव आयोग के सामने एक नाम भी नहीं पेश कर पाए… जबकि चुनाव आयोग ने बार-बार इनको कहा… भ्रम फैलाने की कोशिश की, देश में आरजकता का माहौल फैलाने की कोशिश की, यही राहुल गांधी एंड कंपनी है…"

'आज ममता छाती पीट रही हैं..'

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी गिरिराज सिंह ने आड़े हाथों लिया. इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पर उन्होंने कहा, "बंगाल चुनाव से पहले ममता नहीं सटती थीं… आज ममता छाती पीट रही हैं, बांग्लादेशियों का नाम क्यों कट गया? ये सब अपने अपने कारणों से इकट्ठा हुए हैं."

यह भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन से DMK और अखिलेश यादव दूर! BJP बोली- 'आज इनके…'

सोनिया गांधी की ओर से नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणी पर गिरिराज सिंह ने कहा, "...जो सोनिया गांधी देश के प्रति वफादार नहीं रहीं… मैं गद्दार नहीं कहूंगा… नीतीश कुमार समझ गए थे इनका इरादा कि विपक्षी एकता नहीं है बल्कि ये राहुल की ताजपोशी का इंतजाम है… और नीतीश कुमार को गद्दार कह के मैं समझता हूं बिहार को अपमानित करने का काम किया है."

कैप्टन स्मित माछर पर क्या बोले गिरिराज?

कैप्टन स्मित माछर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "उन्हें दुनिया के बहुत से लोगों ने बधाई दी है. भारत के लोग अपनी जान देकर दूसरों को बचाने का काम करते हैं जिसकी मिसाल पेश की गई… आज पूरा भारत माछर पर गर्व कर रहा है. उन्होंने भारत की साख को दुनिया भर में रखने का काम किया, ट्रंप ने भी तारीफ की, माछर की बहादुरी की तारीफ आज दुनिया भर में हो रही है. हमें गर्व है अपने बेटे पर… उन्होंने भारत की शाख को, भारत की मान को दुनिया में स्थापित किया."

यह भी पढ़ें- कैप्टन स्मित माछर पर CM सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, 'आपका यह शौर्य…'