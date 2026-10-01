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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारयूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी को BJP ने किया चैलेंज, 'हिम्मत है तो…'

यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी को BJP ने किया चैलेंज, 'हिम्मत है तो…'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बैठक पर हमला बोला है. राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी पर वे बरसे. पढ़िए गिरिराज ने क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 01 Oct 2026 02:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अगले साल (2027) विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी ने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की शाख इतनी गिर गई है कि मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ के दिखा दें. 

गिरिराज सिंह ने कहा, "बिहार में एसआईआर हुआ… राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिला-जिला भ्रमण करते रहे… लेकिन चुनाव आयोग के सामने एक नाम भी नहीं पेश कर पाए… जबकि चुनाव आयोग ने बार-बार इनको कहा… भ्रम फैलाने की कोशिश की, देश में आरजकता का माहौल फैलाने की कोशिश की, यही राहुल गांधी एंड कंपनी है…"

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'आज ममता छाती पीट रही हैं..'

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी गिरिराज सिंह ने आड़े हाथों लिया. इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पर उन्होंने कहा, "बंगाल चुनाव से पहले ममता नहीं सटती थीं… आज ममता छाती पीट रही हैं, बांग्लादेशियों का नाम क्यों कट गया? ये सब अपने अपने कारणों से इकट्ठा हुए हैं." 

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सोनिया गांधी की ओर से नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणी पर गिरिराज सिंह ने कहा, "...जो सोनिया गांधी देश के प्रति वफादार नहीं रहीं… मैं गद्दार नहीं कहूंगा… नीतीश कुमार समझ गए थे इनका इरादा कि विपक्षी एकता नहीं है बल्कि ये राहुल की ताजपोशी का इंतजाम है… और नीतीश कुमार को गद्दार कह के मैं समझता हूं बिहार को अपमानित करने का काम किया है."

कैप्टन स्मित माछर पर क्या बोले गिरिराज?

कैप्टन स्मित माछर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "उन्हें दुनिया के बहुत से लोगों ने बधाई दी है. भारत के लोग अपनी जान देकर दूसरों को बचाने का काम करते हैं जिसकी मिसाल पेश की गई… आज पूरा भारत माछर पर गर्व कर रहा है. उन्होंने भारत की साख को दुनिया भर में रखने का काम किया, ट्रंप ने भी तारीफ की, माछर की बहादुरी की तारीफ आज दुनिया भर में हो रही है. हमें गर्व है अपने बेटे पर… उन्होंने भारत की शाख को, भारत की मान को दुनिया में स्थापित किया."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Oct 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi गिरिराज सिंह UP News BIHAR NEWS UP Election 2027
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