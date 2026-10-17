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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के 9 लोगों की हत्या वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

अनंत सिंह के 9 लोगों की हत्या वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

जेडीयू विधायक अनंत सिंह के नौ लोगों की हत्या से जुड़े बयान पर बीजेपी का बयान आया है. बीजेपी का कहना है कि यह जेडीयू का आंतरिक मामला है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Oct 2026 02:28 PM (IST)
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बिहार में जेडीयू विधायक अनंत सिंह के बयान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को अनंत सिंह ने एक बयान में कहा था कि नीतीश कुमार के साथ आने पर नौ लोगों की हत्या करवाई गई थी. बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब था कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ आने के बाद उनके नौ लोगों की हत्या करवा दी थी. अब इस मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

आज शनिवार, 17 अक्टूबर को बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह जेडीयू का आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा कि सहयोगी दल के नेतृत्व को पूरे मामले की जानकारी है. जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व इस विषय को देख रहा है. बीजेपी नेता ने इस पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की और मामला जेडीयू नेतृत्व पर छोड़ दिया.

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संजय झा ने भी दी प्रतिक्रिया

इससे पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी अनंत सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी उन्होंने कहा कि विधायक का बयान सामने आया है और उसके बाद उनकी सफाई भी आ गई है. झा ने कहा कि पूरी बात प्रदेश पार्टी के संज्ञान में है. पार्टी इस मामले से जुड़ी सभी बातों को ध्यान में रख रही है.

बयान के बाद अनंत सिंह ने दी सफाई

अनंत सिंह के शुरुआती बयान को लेकर विवाद हुआ. उनके बयान से ऐसा अर्थ निकल रहा था कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर नौ लोगों की हत्या करवाई. हालांकि, बाद में उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि वह लालू यादव पर आरोप लगा रहे थे. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद लालू यादव ने उनके नौ लोगों की हत्या करवाई थी.

राजनीतिक हलकों में बयान की चर्चा

अनंत सिंह के बयान और उसके बाद दी गई सफाई पर बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है. बीजेपी ने इसे जेडीयू का विषय बताया है, जबकि जेडीयू नेतृत्व ने कहा है कि मामला पार्टी के संज्ञान में है. फिलहाल, दोनों दलों के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से आगे की कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है.

यह भी पढ़ें- RJD सांसद सुधाकर सिंह ने CM सम्राट चौधरी को लिखा खुला पत्र, 5 करोड़ से जुड़ा है मामला

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 17 Oct 2026 02:28 PM (IST)
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