Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बूथ लूटकर सरकार बनाते रहे लालू-अखिलेश', BJP का हमला

'बूथ लूटकर सरकार बनाते रहे लालू-अखिलेश', BJP का हमला

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने SIR को मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया बताया. उन्होंने लालू यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर चुनावी हार के बाद मुद्दे उठाने का आरोप लगाया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Oct 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार करना है. सूची से मृत लोगों, दो जगह नाम दर्ज होने वाले मतदाताओं और अयोग्य लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया जरूरी है. सरावगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव में हार के बाद SIR को मुद्दा बना रहा है. उन्होंने लालू यादव और अखिलेश यादव पर भी हमला बोला.

सरावगी ने कहा कि पहले भी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी जानकारी दी जाती थी. अब इसकी सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की मंशा स्पष्ट है और प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त करना है. उन्होंने कहा कि सूची में दो जगह नाम या मृत मतदाताओं के नाम बने रहने जैसी गड़बड़ियों को दूर किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल

लालू और अखिलेश पर साधा निशाना

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे SIR के बहाने राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने लालू यादव और अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष चुनावी हार के बाद नए मुद्दे उठाता है. सरावगी ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष पहले बूथ लूटकर सरकार बनाता रहा है. सरावगी ने कहा चाहे अखिलेश यादव हो या लालू यादव हो, ये बूथ लूट कर सरकार बनाते रहे है. एसआईआर सिर्फ बहाना है.

2014 और 2005 से हार का किया दावा

संजय सरावगी ने कहा कि विपक्षी दल 2014 से लगातार चुनाव हार रहे हैं, जबकि बिहार में उन्हें 2005 से हार का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि हारने पर राम मंदिर और फर्जी हिंदुत्व और एसआईआर का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं.

कानून तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी

सरावगी ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी. उन्होंने हालिया उपचुनाव का हवाला देते हुए विपक्ष पर तंज कसा. दावा किया कि विपक्ष का प्रदर्शन कमजोर रहा और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी. 

यह भी पढ़ें- TRE-4 से पहले STET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, इस दिन से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
Read More
Published at : 17 Oct 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
RJD सांसद सुधाकर सिंह ने CM सम्राट चौधरी को लिखा खुला पत्र, 5 करोड़ से जुड़ा है मामला
RJD सांसद सुधाकर सिंह ने CM सम्राट चौधरी को लिखा खुला पत्र, 5 करोड़ से जुड़ा है मामला
बिहार
बिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल
बिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल
बिहार
TRE-4 से पहले STET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, इस दिन से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड
TRE-4 से पहले STET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, इस दिन से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड
बिहार
भोजपुरः मेले की रौनक के बीच मर्डर से सनसनी, बाइक सवारों ने पीछे से मारी गोली
भोजपुरः मेले की रौनक के बीच मर्डर से सनसनी, बाइक सवारों ने पीछे से मारी गोली
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालकृष्ण आडवाणी की अब कैसी है तबियत? हॉस्पिटल से आया हेल्थ अपडेट
लालकृष्ण आडवाणी की अब कैसी है तबियत? हॉस्पिटल से आया हेल्थ अपडेट
बिहार
बिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल
बिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल
ओटीटी
सोने के टाइम करीना कपूर को है अजीब आदत, सैफ ने बेडरूम सीक्रेट किया रिवील, बोले- ‘हमारे कमरे में रात को...’
सोने के टाइम करीना कपूर को है अजीब आदत, सैफ ने बेडरूम सीक्रेट किया रिवील
विश्व
रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत पर नहीं लगेगा टैरिफ, ट्रंप का बड़ा ऐलान
रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत पर नहीं लगेगा टैरिफ, ट्रंप का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!
48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!
विश्व
कर्ज के लिए मोहताज पाक बनेगा IMF-वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष, 1953 के बाद पहली बार मौका
कर्ज के लिए मोहताज पाक बनेगा IMF-वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष, 1953 के बाद पहली बार मौका
जनरल नॉलेज
मुसलमान अगर हिंदू बन जाए, क्या तब भी मिलेगा आरक्षण का लाभ?
मुसलमान अगर हिंदू बन जाए, क्या तब भी मिलेगा आरक्षण का लाभ?
ट्रेंडिंग
डांडिया खत्म होते ही शुरू हुआ ड्रेस का रिटर्न खेल, वीडियो वायरल
डांडिया खत्म होते ही शुरू हुआ ड्रेस का रिटर्न खेल, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget