गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में लॉ छात्रा की मौत, फंदे से लटकी थी, फरवरी में हुई थी सगाई

पटना के एक हॉस्टल में कुछ दिनों पहले हुई छात्रा की मौत की जांच सीबीआई कर रही है, इस बीच एक और लड़की की मौत हो गई है. मामला रोहतास के जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का है. बीते गुरुवार (12 मार्च, 2026) की शाम लॉ (पांचवें सेमेस्टर) की छात्रा प्रियंका कुमारी (20 साल) का शव उसके हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया. वो कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के बेरी पेरियार गांव की रहने वाली थी.

बताया गया कि गुरुवार को प्रियंका क्लास नहीं गई थी. हॉस्टल में ही थी. जब उसकी रूममेट छात्राएं हॉस्टल पहुंचीं तो दरवाजा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर छात्राओं ने हॉस्टल प्रबंधन को सूचना दी. इसके बाद पुलिस भी पहुंची. पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया और शव को उतारा गया.

मोबाइल और अन्य दस्तावेज जब्त

मौके पर बिहार पुलिस की टीम ने छात्रा के कमरे से मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं. पुलिस इन सबका निरीक्षण कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके. यह भी जानकारी सामने आई है कि 25 फरवरी को छात्रा की सगाई हुई थी.

घटना के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में अफरा-तफरी मच गई. परिसर के मुख्य गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई. इस पूरे मामले में डेहरी मुफस्सिल थानाध्यक्ष नितेश कुमार ने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सासाराम भेजा गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लगभग एक माह पहले प्रियंका की सगाई हुई थी. उसके तनाव में रहने की बात सामने आई है. छात्रा के परिवार वालों से भी पूछताछ की की जा रही है.

रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने बताया कि छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट मिला है. फिलहाल नोट की हैंडराइटिंग की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मामले का खुलासा होगा. बता दें कि यह विश्वविद्यालय बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह का है.

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