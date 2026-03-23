मुजारबानी के बाद दासुन शनाका ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, IPL की पूर्व चैंपियन टीम में मारी एंट्री
Dasun Shanaka IPL Team 2026: श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को ठेंगा दिखाकर राजस्थान रॉयल्स टीम को जॉइन कर लिया है.
Rajasthan Royals Squad 2026: पाकिस्तान सुपर लीग को एक और बड़ा झटका लगा है. श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान दासुन शनाका ने राजस्थान रॉयल्स को जॉइन कर लिया है. वो PSL 2026 में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने RR स्क्वाड में ऑलराउंडर सैम कर्रन की जगह ली है.
राजस्थान रॉयल्स ने भी पुष्टि कर दी है कि दासुन शनाका IPL 2026 में गुलाबी जर्सी में खेलते दिखेंगे. उन्होंने 2 करोड़ रुपये की रकम में राजस्थान टीम को जॉइन किया है. बता दें कि इसी सीजन पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर IPL में आने वाले शनाका पहले खिलाड़ी नहीं हैं. उनसे पहले जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी कोलकाता नाइट राइडर्स में आ चुके हैं, जिन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को रिप्लेस किया है.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि जो भी खिलाड़ी PSL का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग में गए हैं, उनपर लीगल एक्शन लिया जाएगा. पिछले सीजन दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश ने मुंबई इंडियंस को जॉइन कर लिया था, इस वजह से PCB ने उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था.
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दासुन शनाका की बात करें तो वो अभी श्रीलंका की टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान हैं. उन्होंने अब तक 6 टेस्ट, 71 वनडे मैच और 131 टी20 इंटरनेशनल मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है. वो अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 3 हजार से अधिक रन बना चुके हैं और साथ ही 86 विकेट भी लिए हैं.
दासुन शनाका पेशे से तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. वो इससे पहले 2023 और 2025 में गुजरात टाइटंस स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं. अब तक उन्होंने सिर्फ 3 आईपीएल मैच खेले हैं.
राजस्थान रॉयल्स का अपडेटेड स्क्वाड: रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिलने, कुलदीप सेन
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Source: IOCL