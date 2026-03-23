IPL 2026 में ऑरेंज कैप जीतने के 5 सबसे बड़े दावेदार, किसी भी बॉलिंग अटैक को कर सकते हैं ध्वस्त

28 मार्च से IPL 2026 का आगाज होगा. हर बार की तरह इस सीजन भी रनों का अंबार लगने वाला है. भारत में टीमें लगातार आसानी से 200 से बड़ा स्कोर बना रही हैं, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2025 में ही दो बार 270 से बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था. टीमों का बड़ा स्कोर मतलब बल्लेबाज कहर बरपाएंगे. आज भी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2016 सीजन में 973 रन बनाए थे. वहीं पिछली बार 759 रन बनाने वाले साई सुदर्शन ने ऑरेंज कैप जीती थी. यहां जानिए उन 5 बल्लेबाजों के बारे में, जो IPL 2026 में ऑरेंज कैप जीतने के दावेदार हैं.

ईशान किशन (SRH)

पिछले 6 महीनों ने ईशान किशन के करियर को एक नया रूप दिया है. सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 517 रन बनाए थे. फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टी20 करियर का पहला शतक लगाया. वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी 317 रन बनाकर आ रहे हैं. किशन की फॉर्म कायम रही तो वो ऑरेंज कैप जीतने के प्रबल दावेदार होंगे.

संजू सैमसन (CSK)

कुछ हफ्तों पहले तक संजू सैमसन की भारतीय क्रिकेट टीम में जगह खतरे में लग रही थी. मगर सिर्फ 3 मैचों ने उनके करियर को दोबारा रफ्तार दी है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की अंतिम तीन पारियों में लगातार 3 अर्धशतक के बाद IPL 2026 में सबकी नजरें सैमसन पर टिकी होंगी क्योंकि वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनिंग कर रहे होंगे. उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है.

विराट कोहली (RCB)

विराट कोहली को कभी ऑरेंज कैप की दौड़ से बाहर नहीं किया जा सकता. IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट ही हैं, उनके नाम 8661 रन हैं. पिछले सीजन भी 675 रन बनाए थे. उन्होंने 8 अलग-अलग सीजन में 500 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. अगर विराट IPL 2026 की ऑरेंज कैप जीत पाए तो वे सबसे ज्यादा बार ऑरेंज कैप जीतने के मामले में डेविड वॉर्नर की बराबरी कर लेंगे.

एडन मार्करम (LSG)

एडन मार्करम बहुत शानदार फॉर्म के साथ IPL 2026 में आ रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 165 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 286 रन बनाकर आ रहे हैं. वो पिछले सीजन भी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक रहे थे, उन्होंने 13 पारियों में 445 रन बनाए थे. बढ़िया फॉर्म को देखते हुए मार्करम इस बार सीजन की ऑरेंज कैप जीतने के प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं.

फिन एलन (KKR)

फिन एलन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 298 रन बनाए थे. वर्ल्ड कप में उन्होंने मात्र 33 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास भी बनाया था. एलन BBL 2025-26 सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जहां उन्होंने 466 रन बनाए थे. वो उसी प्रदर्शन को IPL 2026 में भी दोहरा सकते हैं.