अनंत सिंह के खिलाफ कानून की संगीन धाराओं में दर्ज हैं 28 मामले, हत्या और चोरी जैसे अपराध शामिल

बाहुबलियों नेताओं की सियासी धरती मोकामा एक बार फिर सुर्खियों में है. बाहुबली दुलारचंद हत्याकांड ने प्रदेश की राजनीति को हिला कर रख दिया. मर्डर ने लॉ एंड ऑर्डर पर फिर सवाल खड़े कर दिए. इसके बाद विपक्ष, सरकार पर हमलावर हो गया.

मोकामा में बाहुबलियों के बीच चुनावी टक्कर है. ऐसे में पूरे मामले में हनक और रुतबे को हत्या की बड़ी वजह माना जा रहा है. मोकामा में हुई गोलीबारी और हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया. जेडीयू के प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं. दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है. इसमें अनंत सिंह के साथ 5 समर्थकों के नाम शामिल हैं. आरोप है कि अनंत सिंह ने खुद गोली फायर की. दुलारचंद के पैर में गोली लगी जिससे वो गिर गए. इसके बाद समर्थकों ने उन्हें पीटा फिर गाड़ी से कुचलकर मार दिया.





वहीं अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार की तरफ से भी FIR दर्ज कराई गई. इसमें जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी, लखन महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को आरोपी बनाया गया.

'छोटे सरकार' के नाम से मशहूर अनंत सिंह की आपराधिक इतिहास रहा है. उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनके खिलाफ कुल 28 मामले दर्ज हैं. इसमें अपराधियों को शरण देने, अवैध हथियार, टॉर्चर, धमकी, किडनैपिंग, चोरी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन और अटेंप्ट टू मर्डर जैसे संगीन मामले शामिल हैं.





दुलारचंद के पोते ने JDU के बाहुबली अनंत सिंह पर उंगली उठाई है लेकिन अनंत सिंह का आरोप है कि ये RJD के बाहुबली सूरजभान का काम है. इस बीच दोनों पक्षों की ओर से वीडियो जारी किए जा रहे हैं. एक ओर दुलारचंद के समर्थक कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ. दूसरी ओर अनंत सिंह के समर्थकों ने भी वीडियो जारी किए हैं. इन वीडियो के हवाले से दावा किया जा रहा है कि हमला जनसुराज प्रत्याशी के समर्थकों की ओर से हुआ था. आरोप है कि समर्थकों के उस हुजूम में दुलारचंद यादव भी थे जो हमला कर रहे थे. अब सच और झूठ क्या है ये तो पुलिस की जांच में पता चलेगा. लेकिन चुनावी माहौल के बीच एक हत्या हुई है और इस हत्या से उठा सियासी तूफान अभी थमने वाला नहीं है.





आपको बता दें कि मोकामा में बाहुबलियों के बीच बड़ी चुनावी टक्कर हो रही है. आरजेडी से बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीना देवी चुनाव मैदान में हैं. जेडीयू से बाहुबली नेता अनंत सिंह चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं और उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो गया है. वहीं सूरजभान सिंह का कहना है कि जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा.