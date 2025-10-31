आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. वे खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. कई सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी भी उतारे हैं. इस बीच तेजस्वी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है. तेज प्रताप ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव प्रचार के लिए महुआ जाएंगे तो वे भी राघोपुर चले जाएंगे. तेज प्रताप यादव पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

दरअसल तेज प्रताप यादव आज (शुक्रवार) चुनाव प्रचार में जाने के लिए निकले थे लेकिन बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरा तो वे लौट आए. मीडिया से बात करते हुए मोकामा की घटना पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि पूरे बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई है. लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गया है. प्रशासन के लोगों को देखना चाहिए कि कौन आरोपी है उसे पकड़ना चाहिए. इस तरह की घटना हो रही है तो इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की घटना नहीं हो.

दूसरे दल में हैं रोहिणी आचार्य

पत्रकारों ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने कहा है कि वह आपके प्रचार में नहीं जा पाएंगी क्योंकि वो किसी और दल में हैं. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि निश्चित तौर पर वह मेरी बड़ी बहन हैं तो वह मुझे आशीर्वाद देती हैं, लेकिन वह मेरे साथ नहीं रह सकती हैं क्योंकि वह दूसरे दल में हैं. सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव चुनाव-प्रचार के लिए 2 तारीख को महुआ जा रहा है. इस पर कहा कि महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे.

बता दें कि तेज प्रताप यादव महुआ सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं. वे 2015 में इसी सीट से विधायक बने थे. यहां से आरजेडी ने मुकेश रोशन को टिकट दिया है. मुकेश रोशन इसी सीट से अभी विधायक भी हैं. अब देखना होगा कि इस सीट से किसकी जीत होती है.

