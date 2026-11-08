4 लाख लोगों का इंतजाम, 150 से ज्यादा डिश, अनंत सिंह के यहां जबरदस्त तैयारी

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की 25 नवंबर को शादी है और इसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं. शादी में आने वाले मेहमानों के स्वागत और भोजन का खास इंतजाम किया जा रहा है. दावा है कि इस शाही शादी में करीब 4 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था होगी. मेहमानों को 150 से अधिक तरह के पकवान परोसे जाएंगे. खास बात यह है कि मेन्यू में देसी स्वाद के साथ बिहार की मशहूर मिठाइयों को भी जगह दी गई है.

अनंत सिंह की बेटी की शादी में बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. इसी को देखते हुए भोजन की व्यवस्था बड़े स्तर पर की जा रही है. करीब 4 लाख लोगों के लिए खाना तैयार कराने की योजना है. इसके लिए रसोइयों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है. गांव में शादी को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं. आज रविवार (8 नवंबर 2026) को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनंत ने खुद बताया कि शादी चार लाख लोग आएंगे. इतना ही नहींं बल्कि लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए भी इंतजाम है. क्योंकि हलवाई तो रहेंगे तो वे लोग जितने लोग बढ़ते हैं उनके लिए खाना बनाएंगे.

मेनू में होंगी 150 से ज्यादा डिश

शादी में मेहमानों को 150 से अधिक तरह के पकवान परोसे जाएंगे. अनंत के सहयोगियों ने बताया कि मिठाइयों में काजू कतली के साथ बिहार का मशहूर सिलाव खाजा भी है. नालंदा जिले के सिलाव का 52 परतों वाला खाजा अपनी खास बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है. इसके अलावा मेहमानों के लिए कई तरह के व्यंजन तैयार किए जाएंगे.

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जानकारी हो कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से तय हुई है. वह पटना जिले के बिहटा क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी रणविजय सिंह के बेटे हैं. उनके पिता कमांडेंट बताए जाते हैं. ऋषिकेश पिछले करीब 11 साल से अमेरिका में रह रहे हैं. उन्होंने अटलांटा की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है.

दिवाली नहीं मनाते अनंत सिंह

शादी की तैयारी के बीच अनंत सिंह का दिवाली को लेकर दिया गया बयान भी चर्चा में है. उन्होंने कहा है कि उन्होंने दिवाली के बारे में सुना है, लेकिन वह इसे मनाते नहीं हैं.

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