ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार4 लाख लोगों का इंतजाम, 150 से ज्यादा डिश, अनंत सिंह के यहां जबरदस्त तैयारी

4 लाख लोगों का इंतजाम, 150 से ज्यादा डिश, अनंत सिंह के यहां जबरदस्त तैयारी

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की 25 नवंबर को शादी है. लदमा में करीब 4 लाख लोगों के भोजन और 150 से अधिक डिश का इंतजाम किया जा रहा है. लोग बढ़ते हैं तो उनके लिए भी इंतजाम है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Nov 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की 25 नवंबर को शादी है और इसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं. शादी में आने वाले मेहमानों के स्वागत और भोजन का खास इंतजाम किया जा रहा है. दावा है कि इस शाही शादी में करीब 4 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था होगी. मेहमानों को 150 से अधिक तरह के पकवान परोसे जाएंगे. खास बात यह है कि मेन्यू में देसी स्वाद के साथ बिहार की मशहूर मिठाइयों को भी जगह दी गई है.

अनंत सिंह की बेटी की शादी में बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. इसी को देखते हुए भोजन की व्यवस्था बड़े स्तर पर की जा रही है. करीब 4 लाख लोगों के लिए खाना तैयार कराने की योजना है. इसके लिए रसोइयों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है. गांव में शादी को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं. आज रविवार (8 नवंबर 2026) को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनंत ने खुद बताया कि शादी चार लाख लोग आएंगे. इतना ही नहींं बल्कि लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए भी इंतजाम है. क्योंकि हलवाई तो रहेंगे तो वे लोग जितने लोग बढ़ते हैं उनके लिए खाना बनाएंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
बिहार
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'
बिहार
'बिहार के लोगों को बाहर नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी', दिवाली पर CM सम्राट का बड़ा ऐलान
'बिहार के लोगों को बाहर नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी', दिवाली पर CM सम्राट का बड़ा ऐलान

मेनू में होंगी 150 से ज्यादा डिश

शादी में मेहमानों को 150 से अधिक तरह के पकवान परोसे जाएंगे. अनंत के सहयोगियों ने बताया कि मिठाइयों में काजू कतली के साथ बिहार का मशहूर सिलाव खाजा भी है. नालंदा जिले के सिलाव का 52 परतों वाला खाजा अपनी खास बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है. इसके अलावा मेहमानों के लिए कई तरह के व्यंजन तैयार किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा

जानकारी हो कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से तय हुई है. वह पटना जिले के बिहटा क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी रणविजय सिंह के बेटे हैं. उनके पिता कमांडेंट बताए जाते हैं. ऋषिकेश पिछले करीब 11 साल से अमेरिका में रह रहे हैं. उन्होंने अटलांटा की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है.

दिवाली नहीं मनाते अनंत सिंह

शादी की तैयारी के बीच अनंत सिंह का दिवाली को लेकर दिया गया बयान भी चर्चा में है. उन्होंने कहा है कि उन्होंने दिवाली के बारे में सुना है, लेकिन वह इसे मनाते नहीं हैं.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
Read More
Published at : 08 Nov 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Mokama BIHAR NEWS Anant Singh Daughter Wedding
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
बिहार
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'बाबरी, बाटला हाउस पर आंसू बहाती हैं सोनिया'
बिहार
'बिहार के लोगों को बाहर नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी', दिवाली पर CM सम्राट का बड़ा ऐलान
'बिहार के लोगों को बाहर नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी', दिवाली पर CM सम्राट का बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
बिहार
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले सहवाग और द्रविड, एशिया कप में टीम इंडिया का बुरा हाल
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले सहवाग और द्रविड, एशिया कप में टीम इंडिया का बुरा हाल
बॉलीवुड
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी चेतावनी
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
इंडिया
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'
ट्रेंडिंग
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
शिक्षा
School Bullying Report: स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget