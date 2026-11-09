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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरTomato Growing Tip: टमाटर के पौधे में नहीं आ रहे फल, जानें वजह

Tomato Growing Tip: टमाटर के पौधे में नहीं आ रहे फल, जानें वजह

पौधे में खूब हरी पत्तियां और फूल तो आ रहे हैं, लेकिन टमाटर नहीं लग रहे? इसकी वजह आपकी कुछ छोटी गलतियां हो सकती हैं. जानिए किन बातों का ध्यान रखकर पौधे में फल आने में मदद मिल सकती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 09 Nov 2026 01:57 PM (IST)
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घर की छत, बालकनी या खेत में टमाटर का पौधा लगाने के बाद हर किसी को उसमें फल आने का इंतजार रहता है. कई बार पौधा अच्छी तरह बढ़ता है और उसमें फूल भी आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फूल सूखकर गिर जाते हैं और पौधे में टमाटर नहीं लग पाते. इसकी वजह हमेशा खाद की कमी नहीं होती. कई बार मौसम, धूप, पानी और पौधे की देखभाल में छोटी-छोटी गलतियां भी फल आने में रुकावट बन जाती हैं.

ज्यादा गर्मी या ठंड से गिरने लगते हैं फूल

टमाटर के पौधे में फल नहीं आने की एक बड़ी वजह मौसम होता है. बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड पड़ने पर फूलों में परागण ठीक से नहीं हो पाता. इससे फूल सूखकर गिरने लगते हैं और उनमें फल नहीं बनते. खासकर जब दिन का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तो फल आने की संभावना कम होती है. ऐसे में पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां उसे पर्याप्त धूप मिले और तेज गर्मी से भी बचाया जा सके.

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ज्यादा खाद डालने से भी नहीं आते फल

कई बार लोग पौधे की अच्छी बढ़त के लिए बार-बार खाद डालते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद देने से पौधे में पत्तियां और शाखाएं तो तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन फूल और फल कम आते हैं. वहीं, जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी फल बनने में रुकावट डालती है. इसलिए पौधे में जरूरत के हिसाब से संतुलित खाद डालें. बिना जानकारी के बार-बार खाद डालने से बचें.

धूप और पानी का रखें खास ध्यान

टमाटर के पौधे को अच्छी तरह बढ़ने और फल देने के लिए रोजाना करीब 6 से 8 घंटे धूप की जरूरत होती है. अगर पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिलती, तो उसमें फूल और फल कम आते हैं. इसके अलावा पौधे में नियमित रूप से पानी देना भी जरूरी है. मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी या गीली रहने से पौधे को नुकसान होता है. फूल आने के बाद अगर पौधे में फल नहीं बन रहे हैं, तो उसकी टहनियों को हल्के हाथ से हिलाएं. इससे फूलों में परागण होने में मदद मिलती है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर पौधे में फल आने की संभावना बढ़ाई जा सकती है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
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