हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'आई लव नीतीश...', बिहार सीएम पर ऐसा क्यों बोले ओवैसी? शैतान से कर दी इस नेता की तुलना

'आई लव नीतीश...', बिहार सीएम पर ऐसा क्यों बोले ओवैसी? शैतान से कर दी इस नेता की तुलना

Asaduddin Owaisi: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब हम कहते हैं कि बिहार के 19 प्रतिशत मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए तो सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाती है. ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून का भी जिक्र किया

By : अब्दुल करीम, किशनगंज | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 05 Oct 2025 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है. इससे पहले एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी रविवार को मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले के बहादुरगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव की तुलना शैतान से कर दी.

तौसीफ आलम के पक्ष में वोट करने की अपील

बहादुरगंज में ओवैसी अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी तौसीफ आलम के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए हुए उनकी तुलना शैतान से की. साथ ही एआईएमआईएम छोड़ने वाले चार विधायकों को जालिम और अहसान फरामोश करार देते हुए उन्हें हराने की अपील की.

असदुद्दीन ओवैसी ने स्थानीय विधायक अंजार नईमी पर 6 करोड़ रुपये लेकर आरजेडी में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि जिसने 6 करोड़ रुपया लेकर अपना ईमान बेच दिया. वो आप का भला नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि 6 करोड़ क्या सोच कर लिया था कि वो तुम्हारे या तुम्हारी औलाद के काम आएगा, तुम्हे गरीबों की चिंता नहीं हुई, अल्लाह इसका फैसला करेगा.

उन्होंने कहा कि इस धोखे का जवाब बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी की जनता देगी. उन्होंने कहा कि मेरे किशनगंज आने के बाद पटना में बैठा शैतान अपने लोगों को भेजेगा और कहेगा ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे चार उन्होंने छीने थे इंशाअल्लाह हम 24 लाएंगे. असदुद्दीन ओवैसी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आप नेता बनेंगे. हम किसी यादव पार्टी के नेता के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे. 

उन्होंने कहा कि जब मजलिस कहती है कि बिहार के 19 प्रतिशत मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए तो सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाती है. अपने संबोधन में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून का भी जिक्र किया और कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को कहा कि किसी भी सुरत में मस्जिद और कब्रिस्तानों पर कब्जा नहीं करने देंगे. उन्होंने कहा कि "संसद में वक्फ कानून के प्रावधानों की धज्जियां उड़ा कर हमने कहा कि सुनो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हम अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं करेंगे."

'आई लव नीतीश का पोस्टर लगेगा तो उसे वफादार कहेंगे'

वहीं अपने संबोधन में आईं लव मोहम्मद विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में मजाक चल रहा है. आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलेंगे तो नहीं जाने देंगे, लेकिन आई लव नीतीश का पोस्टर लगेगा तो उसे वफादार कहेंगे. उन्होंने कहा कि हिंसा की भर्त्सना करता हूं और जो बरेली की जेल में है वो जल्द रिहा हो, ऐसी कामना करता हूं. उन्होंने कहा कि यह कोशिश की जा रही है कि हमारे दिल से रसूल की मोहब्बत को कम कर दिया जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे. 

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह पर पत्नी ज्योति का गंभीर आरोप, 'मेरे सामने एक लड़की को होटल...'

Published at : 05 Oct 2025 08:58 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Bihar Elections Tejashwi Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
राजस्थान
सपा नेता इरफान सोलंकी पहुंचे अजमेर दरगाह, PM पद पर इस नेता के लिए मांगी दुआ
सपा नेता इरफान सोलंकी पहुंचे अजमेर दरगाह, PM पद पर इस नेता के लिए मांगी दुआ
क्रिकेट
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
राजस्थान
सपा नेता इरफान सोलंकी पहुंचे अजमेर दरगाह, PM पद पर इस नेता के लिए मांगी दुआ
सपा नेता इरफान सोलंकी पहुंचे अजमेर दरगाह, PM पद पर इस नेता के लिए मांगी दुआ
क्रिकेट
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
इंडिया
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
हेल्थ
Dietary Profile: डाइट में शामिल इन आदतों से लग जाता है डायबिटीज होने का पता, आज ही दूर कर लें यह कमी
डाइट में शामिल इन आदतों से लग जाता है डायबिटीज होने का पता, आज ही दूर कर लें यह कमी
जनरल नॉलेज
Uttar Pradesh History: कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget