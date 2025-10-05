'आई लव नीतीश...', बिहार सीएम पर ऐसा क्यों बोले ओवैसी? शैतान से कर दी इस नेता की तुलना

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है. इससे पहले एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी रविवार को मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले के बहादुरगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव की तुलना शैतान से कर दी.

तौसीफ आलम के पक्ष में वोट करने की अपील

बहादुरगंज में ओवैसी अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी तौसीफ आलम के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए हुए उनकी तुलना शैतान से की. साथ ही एआईएमआईएम छोड़ने वाले चार विधायकों को जालिम और अहसान फरामोश करार देते हुए उन्हें हराने की अपील की.

असदुद्दीन ओवैसी ने स्थानीय विधायक अंजार नईमी पर 6 करोड़ रुपये लेकर आरजेडी में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि जिसने 6 करोड़ रुपया लेकर अपना ईमान बेच दिया. वो आप का भला नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि 6 करोड़ क्या सोच कर लिया था कि वो तुम्हारे या तुम्हारी औलाद के काम आएगा, तुम्हे गरीबों की चिंता नहीं हुई, अल्लाह इसका फैसला करेगा.

उन्होंने कहा कि इस धोखे का जवाब बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी की जनता देगी. उन्होंने कहा कि मेरे किशनगंज आने के बाद पटना में बैठा शैतान अपने लोगों को भेजेगा और कहेगा ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे चार उन्होंने छीने थे इंशाअल्लाह हम 24 लाएंगे. असदुद्दीन ओवैसी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आप नेता बनेंगे. हम किसी यादव पार्टी के नेता के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे.

उन्होंने कहा कि जब मजलिस कहती है कि बिहार के 19 प्रतिशत मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए तो सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाती है. अपने संबोधन में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून का भी जिक्र किया और कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को कहा कि किसी भी सुरत में मस्जिद और कब्रिस्तानों पर कब्जा नहीं करने देंगे. उन्होंने कहा कि "संसद में वक्फ कानून के प्रावधानों की धज्जियां उड़ा कर हमने कहा कि सुनो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हम अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं करेंगे."

'आई लव नीतीश का पोस्टर लगेगा तो उसे वफादार कहेंगे'

वहीं अपने संबोधन में आईं लव मोहम्मद विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में मजाक चल रहा है. आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलेंगे तो नहीं जाने देंगे, लेकिन आई लव नीतीश का पोस्टर लगेगा तो उसे वफादार कहेंगे. उन्होंने कहा कि हिंसा की भर्त्सना करता हूं और जो बरेली की जेल में है वो जल्द रिहा हो, ऐसी कामना करता हूं. उन्होंने कहा कि यह कोशिश की जा रही है कि हमारे दिल से रसूल की मोहब्बत को कम कर दिया जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे.