बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह पर पत्नी ज्योति का गंभीर आरोप, 'मेरे सामने एक लड़की को होटल...'

भोजपुरी के एक्टर और सिंगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह रविवार (05 अक्टूबर, 2025) को इंस्टाग्राम पर लाइव आकर खूब रोईं. वे पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचीं तो पुलिस उन्हें थाने ले जाने के लिए पहुंच गई थी. पुलिस का कहना था कि पवन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है इसलिए वे (ज्योति सिंह) थाने चलें. हालांकि ज्योति सिंह थाने न जाकर इंस्टाग्राम पर लाइव आ गईं. इस दौरान उन्होंने पवन सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए.

ज्योति सिंह ने अपने वीडियो में कहा, "ये पवन सिंह समाज की सेवा करेंगे जो अपनी पत्नी को निकलवाने के लिए पुलिस को बुला रहे हैं… करवा लीजिए आप लोग. चुनाव था तो पत्नी को बुलाकर यूज किए. उसके बाद दूसरी लड़की को लेकर होटल गए. चुनाव के बाद सब पूछता था न कि मैं क्यों अपने घर आ गई क्योंकि चुनाव के 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेकर होटल गए. हम नहीं बर्दाश्त कर सकते एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम यहां से चले गए थे. आप लोगों की बहन-बेटी के साथ जब होगा तब पता चलेगा."

'देख लीजिए पवन भैया का असली चेहरा'

वीडियो में ज्योति सिंह खूब रोती हुई नजर आईं. वे कहती हैं, "यही समाज हमको बोला था एक बार जाइए पवन भैया से बात करिए… आज आए हैं देख लीजिए. आप लोग देख लीजिए पवन भैया का असली चेहरा. मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेकर मत निकलिएगा. आप लोगों को कोई राइट नहीं है. जीते जी अगर सही-गलत का आप लोग फैसला नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है."

इससे पहले वे वीडियो में कहती हैं, "नमस्ते मैं हूं ज्योति सिंह और मैं आ चुकी हूं लखनऊ में पवन सिंह के घर पर. पवन जी ने हमारे लिए पुलिस थाने में एफआईआर किया है. आप लोगों के कहने पर यहां आई थी. आपने कहा था कि भाभी आप जाइए, हम लोग देखेंगे कि आपको कौन घर से निकालता है? उनकी पत्नी हैं और पत्नी बनकर आए हैं. आप लोग जनता हैं आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा. अब आप लोग फैसला करिए."

बता दें कि पवन सिंह को लेकर चर्चा है कि वे इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में किसी सीट से लड़ सकते हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की थी और अपने बिगड़े संबंधों को ठीक किया था. इस बीच पत्नी ज्योति सिंह ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं विवाद सामने आया है ये पवन सिंह के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है.