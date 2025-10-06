MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll: नीतीश कुमार की जदयू को फिर लगेगा झटका या संभल जाएगी बात! सबसे बड़ी पार्टी कौन? चौंकाने वाला दावा
MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll: बिहार में जनता दल यूनाइटेड वर्ष 2020 में तीसरे नंबर पर थी. वर्ष 2025 के चुनाव परिणामों में क्या होगा? इसको लेकर ओपिनियन पोल में बड़ा दावा किया गया है.
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. इससे पहले MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll ने सियासी दलों को लेकर बड़ा दावा किया है. ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 150-160 सीटें हासिल कर सकती है. वहीं महागठबंधन को 70-75 सीटें मिल सकती हैं. इसके अलावा अन्य के हिस्से 9-12 सीटें आ सकती हैं.
इस ओपिनियन पोल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर बड़ा दावा किया गया है. वर्ष 2020 में जब चुनाव हुए तब राष्ट्रीय जनता दल नंबर1, बीजेपी नंबर 2 और जदयू नंबर 3 पर थी.
जदयू के लिए नहीं बदलेंगे हालात?
ओपिनियन पोल्स के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो इस बार भी जदयू के लिए हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं. सर्वे के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को 80-85, राजद को 60-65 और जदयू को भी 60-65 सीटें मिल सकती हैं.
सर्वे के अनुसार एनडीए को 49 फीसदी, महागठबंधन को 36 और अन्य को 15 फीसदी मत मिल सकते हैं.
इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन है? इसके जवाब में नीतीश कुमार 42%, तेजस्वी यादव 15 %, प्रशांत किशोर 09%, चिराग पासवान 08%, सम्राट चौधरी 03%, अन्य को 23% ने पसंद किया है.
(Disclaimer: बिहार चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर 46 हज़ार 862 लोगों से बात की गई. ये सर्वे 18 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच किया गया. ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ़ एरर प्लस माइनस 3 प्रतिशत है. ये ओपिनियन पोल abp न्यूज ने नहीं किया है.)
