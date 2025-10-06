बिहार का चौंकाने वाला सर्वे, किसकी बन रही सरकार, किस पार्टी को कितनी सीट? तस्वीर साफ
MATRIZE-IANS Opinion Poll 2025: बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा सोमवार (6 अक्टूबर) को कर दी गई. दो चरण 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होंगे. 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. इस बीच ओपिनियन पोल सामने आया है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है. राज्य की कुल 243 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग होनी है. पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी. इसको लेकर MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है.
किसे कितनी सीट?
NDA- 150-160
महागठबंधन- 70-85
OTH- 9-12
ओपिनियन पोल के आंकड़ों की मानें तो एनडीए फिलहाल आगे चल रही है. वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन पीछे दिख रहा है. कुल मिलाकर ओपिनियन पोल के आंकड़ें सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में दिख रहा है.
पार्टी वाइज ओपिनियन पोल
- BJP- 80-85
- JDU- 60-65
- RJD- 60-65
- HAM- 3-6
- LJP-R- 4-6
- RLM- 1-2
- कांग्रेस- 7-10
- CPI-ML- 6-9
- CPI- 0-1
- CPIM- 0-1
- VIP- 2-4
बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें- MATRIZE-IANS सर्वे
MATRIZE-IANS के ओपिनियन पोल के मुताबिक, बीजेपी इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है. बीजेपी को 80 से 85 सीटें मिल सकती है. जेडीयू को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं. जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में तीन से छह सीटें जा सकती हैं. चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 4 से छह सीटें जाती दिख ही हैं. एनडीए में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं.
विपक्षी दलों में आरजेडी के खाते में 60 से 65 सीटें जाती दिख रही हैं. कांग्रेस को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं. भाकपा-माले को 6-9 सीटें और मुकेश सहनी की पार्टी को दो से चार सीटें मिल सकती हैं. महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है.
(Disclaimer: बिहार चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर 46 हज़ार 862 लोगों से बात की गई. ये सर्वे 18 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच किया गया. ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ़ एरर प्लस माइनस 3 प्रतिशत है. ये ओपिनियन पोल abp न्यूज ने नहीं किया है.)
