WPL 2026 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) ने सिर्फ तीन सीजन में भारतीय महिला क्रिकेट के लिए ऐसा मंच तैयार किया है, जहां से नए सितारे सीधे टीम इंडिया तक पहुंचे हैं. श्री चैरनी, क्रांति गौड़, अर्शी पाटिल, सायका इशाक, टिटास साधू जैसे नाम इसी लीग से चमककर राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने. इस बार 2026 की मेगा ऑक्शन में 142 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों का बड़ा पूल सामने है, और फैंस की निगाहें इंटरनेशनल स्टार्स से ज्यादा इन उभरती प्रतिभाओं पर होंगी.

वैष्णवी शर्मा - सबसे बड़ा दांव?

मध्य प्रदेश की लेफ्ट-आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा इस नीलामी में टीमों की पहली पसंद बन सकती हैं. U-19 वर्ल्ड कप में हैट्रिक और सबसे ज्यादा विकेट लेकर वे सुर्खियों में आईं. इसके बाद सीनीयर वुमेंस T20 ट्रॉफी में 11 मैचों में 21 विकेट लेकर प्रतियोगिता में टॉप पर रही. इंटर-जोनल टूर्नामेंट में भी उनका जलवा जारी रहा. उनकी धीमी उड़ती गेंदें और तेज टर्न उन्हें इस ऑक्शन की हॉट पिक बना सकती हैं.

दीया यादव - नई 'शैफाली'?

हरियाणा की आक्रामक सलामी बल्लेबाज दीया यादव ने 2025 के सीजन में खूब रन बरसाए. 8 पारियों में 298 रन, स्ट्राइक रेट 128 और तीन अर्धशतक, स्काउट्स का ध्यान खींचने के लिए काफी हैं. इंटर-जोनल T20 में 149 की स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाकर उन्होंने दिखाया कि वे पावर हिटर हैं. दीया का 2023 में नाबाद 213 रन की पारी ने भी उन्हें खास बना दिया था.

ममता मड़ीवाला - फिनिशर और विकेटकीपर कॉम्बो

हैदराबाद की विकेटकीपर-बैटर ममता मड़ीवाला उन खिलाड़ियों में हैं जो निचले क्रम में मैच फिनिश भी कर सकती हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया A की ओर से डेब्यू मैच में उन्होंने नाबाद 56 रन बनाकर जीत दिलाई थी. ऐसे भरोसेमंद खिलाड़ी की तलाश में कई फ्रेंचाइजी उनकी ओर देख सकती हैं.

तनिशा सिंह - दिल्ली की ऑलराउंडर स्टार

दिल्ली की तनिशा सिंह ने 2025 DPL में ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ बनकर नीलामी से पहले ही टीमों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उनकी बल्लेबाजी और ऑफ-स्पिन दोनों टीमों के लिए मैच विनिंग साबित हो सकते हैं. U-23 ट्रॉफी में दिल्ली को चैंपियन बनाने वाली कप्तान होने का अनुभव उनके पक्ष में जाएगा.

जी. त्रिशा - दो बार की U-19 वर्ल्ड कप विजेता

हैदराबाद की त्रिशा पहले भी WPL ऑक्शन में नाम दे चुकी हैं, मगर अब उनका फॉर्म उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है. U-19 वर्ल्ड कप में 309 रन और 9 विकेट, फाइनल में नाबाद 44 रन और 3 विकेट - ये प्रदर्शन किसी भी टीम को आकर्षित कर सकते हैं. त्रिशा इस बार निश्चित रूप से टीमों की नजर में होंगी.