हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWPL 2026 में बड़ा बदलाव, इनामी राशि बढ़ी, जानिए शेड्यूल से लेकर स्क्वॉड तक हर एक जानकारी

WPL 2026 में बड़ा बदलाव, इनामी राशि बढ़ी, जानिए शेड्यूल से लेकर स्क्वॉड तक हर एक जानकारी

WPL 2026 का चौथा सीजन आज से शुरु रहा है, जिसमें कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे. इस बार लीग जनवरी–फरवरी विंडो में होगी, डबल हेडर मैच देखने को मिलेंगे और चैंपियन टीम को 6 करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 09 Jan 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

WPL 2026 Schedule: कुछ ही घंटो में विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का चौथा सीजन पूरी तैयारी के साथ शुरू होने जा रहा है. इस बार लीग कई मायनों में खास है. पहली बार WPL जनवरी–फरवरी की विंडो में खेली जाएगी और टूर्नामेंट में कुछ नए प्रयोग भी देखने को मिलेंगे.

कब और कहां से होगी शुरुआत

WPL 2026 की शुरुआत 9 जनवरी 2026 को होगी. पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. पूरे सीजन में कुल 22 मैच होंगे. शुरुआती 11 मुकाबले नवी मुंबई में जबकि बाकी मैच, एलिमिनेटर और फाइनल समेत, वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को होगा.

इस सीजन की खास बात यह है कि पहली बार इस सीजन में डबल हेडर मैच भी खेले जाएंगे. 10 और 17 जनवरी को एक ही दिन दो-दो मुकाबले होंगे, जो दर्शकों के लिए रोमांच को और बढ़ाएंगे.

कप्तानी में बदलाव और नए चेहरे

WPL 2026 में कई टीमों ने कप्तानी बदली है. दिल्ली कैपिटल्स की कमान अब जेमिमाह रोड्रिग्स संभालेंगी, जबकि यूपी वॉरियर्स ने मेग लैनिंग को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है. मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर की अगुआई में खिताब बचाने उतरेगी. वहीं युवा और अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भी इस बार खास नजर रहेगी.

इनाम और नियम

टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 6 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलने की उम्मीद है, जबकि रनर-अप को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. एक टीम की प्लेइंग-11 में अधिकतम 4 विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं, हालांकि असोसिएट देश की खिलाड़ी को शामिल करने पर 5 विदेशी खिलाड़ियों की अनुमति होगी.

कहां देखें लाइव

WPL 2026 के सभी मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित होंगे। वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. कुल मिलाकर, WPL 2026 महिला क्रिकेट के लिए एक और यादगार सीजन बनने को तैयार है, जिसमें रोमांच, नए सितारे और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

WPL 2026 का शेड्यूल

9 जनवरी - मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई

10 जनवरी - यूपी वॉरियर्स vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

10 जनवरी - मुंबई इंडियंस vs दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई

11 जनवरी -  दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

12 जनवरी - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs यूपी वॉरियर्ज, नवी मुंबई

13 जनवरी - मुंबई इंडियंस vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

14 जनवरी - यूपी वॉरियर्ज vs दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई

15 जनवरी - मुंबई इंडियंस vs यूपी वॉरियर्ज, नवी मुंबई

16 जनवरी - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

17 जनवरी - यूपी वॉरियर्ज vs मुंबई इंडियंस, नवी मुंबई

17 जनवरी - दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई

19 जनवरी - गुजरात जायंट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वडोदरा

20 जनवरी - दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा

22 जनवरी - गुजरात जायंट्स vs यूपी वॉरियर्ज, वडोदरा

24 जनवरी - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा

26 जनवरी - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा

27 जनवरी - गुजरात जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा

29 जनवरी - यूपी वॉरियर्ज vs रॉयलचैलेंजर्सबेंगलुरु, वडोदरा

30 जनवरी - गुजरात जायंट्स vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा

1 फरवरी - दिल्ली कैपिटल्स vs यूपी वॉरियर्ज, वडोदरा

3 फरवरी - एलिमिनेटर, वडोदरा

5 फरवरी - फाइनल, वडोदरा

WPL 2026 में टीमों के स्क्वाड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - स्मृति मंधाना (कप्तान), ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल, जॉर्जिया वोल, नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, लॉरेन बेल, लिन्से स्मिथ, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, प्रथ्योषा कुमार, डी. हेमलता, सयाली सतघरे

मुंबई इंडियंस - हरमनप्रीत कौर (कप्तान), नैट साइवर-ब्रंट, हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, सैका इशाक, मिल्ली इलिंगवर्थ.

गुजरात जायंट्स - एश्लेग गार्डनर (कप्तान), बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह ठाकुर, भारती फुलमाली, तितास साधु, काशी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, जॉर्जिया वेयरहैम, अनुष्का शर्मा, हैप्पी कुमारी, किम गार्थ, यास्तिका भाटिया, शिवानी सिंह, डैनी व्याट-हॉज, राजेश्वरी गायकवाड़, आयुषी सोनी.

यूपी वॉरियर्स - मेग लैनिंग (कप्तान), श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, फोएबे लिचफील्ड, किरण नवगिरे, हरलीन देयोल, क्रांति गौड़, आशा शोभना, डिआंड्रा डॉटिन, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, क्लो ट्रायॉन, सुमन मीना, जी त्रिशा, प्रतिका रावल, चार्ली नॉट.

दिल्ली कैपिटल्स - जेमिमाह रोड्रिग्स (कप्तान), शैफाली वर्मा, मार्जियन कप्प, निकी प्रसाद, लौरा वोल्वार्ड्ट, चिनेले हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा, लिजेल ली, दीया यादव, तानिया भाटिया, ममता मादीवाला, नंदनी शर्मा, लुसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि, अलाना किंग. 

Published at : 09 Jan 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Full Schedule MI VS RCB Wpl 2026
और पढ़ें
Embed widget