15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज में अपने प्रदर्शन से ज्यादा विवाद की वजह से चर्चा में हैं. बाएं हाथ के इस युवा खिलाड़ी का बल्ला अब तक खास कमाल नहीं दिखा पाया है, लेकिन श्रीलंका ए के खिलाफ मैच के बाद हुई एक घटना ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया. मुकाबले के समाप्त होने के बाद वैभव एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के साथ धक्का-मुक्की करते नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना शुरू हो गई.

पूर्व श्रीलंकाई टीम मैनेजर ब्रायन थॉमस ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वैभव को निशाने पर लेते हुए कहा कि क्रिकेट में यदि फुटबॉल की तरह लाल या पीला कार्ड होता, तो ऐसे व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई की जाती. उन्होंने लिखा कि यदि मैच रेफरी वैभव को अगले मुकाबले के लिए निलंबित कर दें, तो उन्हें खेल भावना और अनुशासन का महत्व समझ में आ जाएगा.

ब्रायन थॉमस यहीं नहीं रुके. उन्होंने वैभव की पृष्ठभूमि और परवरिश को लेकर भी विवादित टिप्पणी कर दी. उन्होंने कहा कि भारत के एक गांव से आने वाले लड़के से शायद इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है और दावा किया कि वहां खिलाड़ियों की परवरिश में शिक्षा की कमी होती है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि वैभव परिस्थितियों से खुश नहीं हैं तो अपने देश लौट सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम माना जाता है.

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दरअसल, यह पूरा विवाद श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले के बाद शुरू हुआ. मैच सुपर ओवर तक पहुंचा, जहां भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. जीत के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे और इसी दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो गई. मामला तब बढ़ गया जब वैभव सूर्यवंशी एक खिलाड़ी के पास पहुंचे और उसे धक्का दे दिया. जवाब में दूसरे खिलाड़ी ने भी उन्हें धक्का दिया, जिसके बाद मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला.

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इस घटना को खेल भावना के खिलाफ माना जा रहा है. क्रिकेट के नियमों के तहत किसी विरोधी खिलाड़ी के साथ शारीरिक टकराव या धक्का-मुक्की अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. यही वजह है कि अब वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कार्रवाई की अटकलें तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि मैच अधिकारियों द्वारा इस मामले की समीक्षा की जा सकती है.