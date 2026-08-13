इसलिए गौतम गंभीर को बर्खास्त नहीं करेगा BCCI, सामने आई 2 बहुत बड़ी वजह

गौतम गंभीर की बतौर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच स्थिति को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार सवाल उठ रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद अब हालिया व्हाइट बॉल सीरीज की हार ने भी गंभीर पर दबाव बढ़ा दिया है. हालांकि, फिलहाल उनके लिए राहत की खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI गंभीर को हटाने के मूड में नहीं है.

गंभीर की कुर्सी सुरक्षित

गंभीर के कोच बनने के बाद से भारतीय टीम का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में मिली हार ने काफी निराश किया था. अब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खराब नतीजों के बाद सफेद गेंद के क्रिकेट में भी उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. इसके बावजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI ने गंभीर को फिलहाल हटाने का फैसला नहीं किया है. इसके पीछे दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं.

पहली वजह- टेस्ट टीम बदलाव के दौर में

भारतीय टेस्ट क्रिकेट इस समय बड़े बदलाव से गुजर रहा है. विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद टीम का पूरा ढांचा बदल गया है. अब शुभमन गिल की कप्तानी में एक नई टेस्ट टीम तैयार की जा रही है. ऐसे में BCCI का मानना है कि इस बदलाव के दौर में खराब नतीजों को सिर्फ कोच की विफलता के तौर पर देखना सही नहीं होगा. टीम में कई नए खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है और उन्हें समय की जरूरत है.

दूसरी वजह- खिलाड़ियों की चोट ने भी बढ़ाई मुश्किल

गंभीर के लिए दूसरी बड़ी राहत खिलाड़ियों की चोट से जुड़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI यह भी मानता है कि कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी ने टीम के प्रदर्शन को प्रभावित किया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान शुभमन गिल के चोटिल होने को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि अगर गिल पूरी सीरीज के लिए उपलब्ध रहते, तो मुकाबलों का परिणाम अलग हो सकता था. श्रीलंका दौरे से पहले भी भारत की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर जैसे अहम खिलाड़ी चोट या अन्य कारणों से टीम से बाहर हैं.

VVS लक्ष्मण की भूमिका भी बनी हुई है

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्रिकेट प्रमुख के तौर पर VVS लक्ष्मण अपनी भूमिका में सहज हैं. ऐसे में टेस्ट टीम के लिए किसी अंतरिम कोच की नियुक्ति की संभावना भी फिलहाल लगभग खत्म मानी जा रही है. इसके पीछे एक और वजह है. श्रीलंका दौरे के बाद WTC 2025-27 चक्र में भारत के सिर्फ दो टेस्ट सीरीज बाकी रहेंगी. ऐसे में बीच में टेस्ट कोच बदलने का फैसला BCCI के लिए बहुत ज्यादा व्यावहारिक नहीं माना जा रहा.

यह भी पढ़ें- IND vs SL: पहले टेस्ट में श्रीलंका की खटिया खड़ी कर देंगे 3 भारतीय खिलाड़ी

2027 वनडे वर्ल्ड कप तक रहेंगे गंभीर?

सफेद गेंद के क्रिकेट में भी फिलहाल गंभीर की कुर्सी पर कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें कम से कम 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के साथ बनाए रखने की योजना है. यानी फिलहाल गंभीर को लेकर BCCI का रुख साफ दिखाई दे रहा है. खराब नतीजों के बावजूद बोर्ड तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय नए खिलाड़ियों वाली टीम को समय देने के पक्ष में है. हालांकि, आने वाली टेस्ट सीरीज और खासकर WTC अभियान में टीम का प्रदर्शन गंभीर के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें- 10 हार के बाद भी गौतम गंभीर को फुल सपोर्ट, दिग्गज ने कहा- कोच और खिलाड़ी...