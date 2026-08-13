IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइसलिए गौतम गंभीर को बर्खास्त नहीं करेगा BCCI, सामने आई 2 बहुत बड़ी वजह

इसलिए गौतम गंभीर को बर्खास्त नहीं करेगा BCCI, सामने आई 2 बहुत बड़ी वजह

India Coach Gautam Gambhir: गौतम गंभीर की बतौर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच स्थिति को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार सवाल उठ रहे हैं. क्या BCCI गंभीर को कोचिंग से हटाने पर विचार कर रहा है?

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 13 Aug 2026 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

गौतम गंभीर की बतौर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच स्थिति को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार सवाल उठ रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद अब हालिया व्हाइट बॉल सीरीज की हार ने भी गंभीर पर दबाव बढ़ा दिया है. हालांकि, फिलहाल उनके लिए राहत की खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI गंभीर को हटाने के मूड में नहीं है.

गंभीर की कुर्सी सुरक्षित

गंभीर के कोच बनने के बाद से भारतीय टीम का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में मिली हार ने काफी निराश किया था. अब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खराब नतीजों के बाद सफेद गेंद के क्रिकेट में भी उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. इसके बावजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI ने गंभीर को फिलहाल हटाने का फैसला नहीं किया है. इसके पीछे दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं.

पहली वजह- टेस्ट टीम बदलाव के दौर में

भारतीय टेस्ट क्रिकेट इस समय बड़े बदलाव से गुजर रहा है. विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद टीम का पूरा ढांचा बदल गया है. अब शुभमन गिल की कप्तानी में एक नई टेस्ट टीम तैयार की जा रही है. ऐसे में BCCI का मानना है कि इस बदलाव के दौर में खराब नतीजों को सिर्फ कोच की विफलता के तौर पर देखना सही नहीं होगा. टीम में कई नए खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है और उन्हें समय की जरूरत है.

दूसरी वजह- खिलाड़ियों की चोट ने भी बढ़ाई मुश्किल

गंभीर के लिए दूसरी बड़ी राहत खिलाड़ियों की चोट से जुड़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI यह भी मानता है कि कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी ने टीम के प्रदर्शन को प्रभावित किया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान शुभमन गिल के चोटिल होने को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि अगर गिल पूरी सीरीज के लिए उपलब्ध रहते, तो मुकाबलों का परिणाम अलग हो सकता था. श्रीलंका दौरे से पहले भी भारत की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर जैसे अहम खिलाड़ी चोट या अन्य कारणों से टीम से बाहर हैं.

VVS लक्ष्मण की भूमिका भी बनी हुई है

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्रिकेट प्रमुख के तौर पर VVS लक्ष्मण अपनी भूमिका में सहज हैं. ऐसे में टेस्ट टीम के लिए किसी अंतरिम कोच की नियुक्ति की संभावना भी फिलहाल लगभग खत्म मानी जा रही है. इसके पीछे एक और वजह है. श्रीलंका दौरे के बाद WTC 2025-27 चक्र में भारत के सिर्फ दो टेस्ट सीरीज बाकी रहेंगी. ऐसे में बीच में टेस्ट कोच बदलने का फैसला BCCI के लिए बहुत ज्यादा व्यावहारिक नहीं माना जा रहा.

यह भी पढ़ें- IND vs SL: पहले टेस्ट में श्रीलंका की खटिया खड़ी कर देंगे 3 भारतीय खिलाड़ी

2027 वनडे वर्ल्ड कप तक रहेंगे गंभीर?

सफेद गेंद के क्रिकेट में भी फिलहाल गंभीर की कुर्सी पर कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें कम से कम 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के साथ बनाए रखने की योजना है. यानी फिलहाल गंभीर को लेकर BCCI का रुख साफ दिखाई दे रहा है. खराब नतीजों के बावजूद बोर्ड तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय नए खिलाड़ियों वाली टीम को समय देने के पक्ष में है. हालांकि, आने वाली टेस्ट सीरीज और खासकर WTC अभियान में टीम का प्रदर्शन गंभीर के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें- 10 हार के बाद भी गौतम गंभीर को फुल सपोर्ट, दिग्गज ने कहा- कोच और खिलाड़ी...

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
SHUBMAN GILL 2027 ODI World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इसलिए गौतम गंभीर को बर्खास्त नहीं करेगा BCCI, सामने आई 2 बहुत बड़ी वजह
इसलिए गौतम गंभीर को बर्खास्त नहीं करेगा BCCI, सामने आई 2 बहुत बड़ी वजह
क्रिकेट
AUS vs BAN: बांग्लादेश ने तोड़ा कंगारुओं का घमंड, ऑस्ट्रेलिया ने टेके घुटने
बांग्लादेश ने तोड़ा कंगारुओं का घमंड, ऑस्ट्रेलिया ने टेके घुटने
क्रिकेट
10 हार के बाद भी गौतम गंभीर को फुल सपोर्ट, दिग्गज ने कहा- कोच और खिलाड़ी...
10 हार के बाद भी गौतम गंभीर को फुल सपोर्ट, दिग्गज ने कहा- कोच और खिलाड़ी
क्रिकेट
KKR में आ रहे हैं हार्दिक पांड्या? वायरल पोस्ट देख झूमे कोलकाता के फैंस
KKR में आ रहे हैं हार्दिक पांड्या? वायरल पोस्ट देख झूमे कोलकाता के फैंस
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
झारखंड
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
बॉलीवुड
'जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं...', कंगना रनौत ने अपने 'गटर जेनरेशन' बयान पर दी सफाई
'जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं...', कंगना रनौत ने अपने 'गटर जेनरेशन' बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
10 हार के बाद भी गौतम गंभीर को फुल सपोर्ट, दिग्गज ने कहा- कोच और खिलाड़ी...
10 हार के बाद भी गौतम गंभीर को फुल सपोर्ट, दिग्गज ने कहा- कोच और खिलाड़ी
विश्व
'असलियत नहीं बदलती...', होर्मुज कंट्रोल के ट्रंप के दावों पर ईरान का करारा जवाब
'असलियत नहीं बदलती...', होर्मुज कंट्रोल के ट्रंप के दावों पर ईरान का करारा जवाब
विश्व
अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास तनाव की खबरों के बीच चीन का बड़ा बयान, कहा- भारत के साथ सीमा पर हालात...
LAC के पास तनाव की खबरों के बीच चीन का बड़ा बयान, कहा- 'भारत के साथ सब ठीक'
ट्रेंडिंग
Viral Video: मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा
मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा
Parenting
Independence Day 2026: 15 अगस्त पर बच्चों के साथ देखें ये 12 प्रेरक फिल्में, होगा तगड़ा फायदा
15 अगस्त पर बच्चों के साथ देखें ये 12 प्रेरक फिल्में, होगा तगड़ा फायदा
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget