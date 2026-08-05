मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफ़ुटबॉलमंगेतर को कहा 'मोटी', रोनाल्डो ने दिया जवाब; बिकनी वाली तस्वीर पर मचा बवाल

मंगेतर को कहा 'मोटी', रोनाल्डो ने दिया जवाब; बिकनी वाली तस्वीर पर मचा बवाल

Georgina Rodriguez: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर ने जॉर्जिना रोड्रिगेज ने खुद को 'मोटी' और गलत कहने वालों को करारा जवाब दिया. इसके अलावा उन्होंने इस बारे में रोनाल्ड से भी बात की.

Written By : मोहम्मद अलफैज  | Updated at : 05 Aug 2026 09:14 PM (IST)
Georgina Rodriguez: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर ने जॉर्जिना रोड्रिगेज ने खुद को 'मोटी' और गलत कहने वालों को करारा जवाब दिया. इसके अलावा उन्होंने इस बारे में रोनाल्ड से भी बात की.

जॉर्जिना रोड्रिगेज

1/6
दुनिया के दिग्गज फुटबॉलरों में शुमार होने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज (Georgina Rodriguez) इन दिनों अपनी कुछ बिकनी वाली तस्वीरों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर बिकनी में कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह किसी यॉर्ट पर बैठी नजर आ रही हैं.
दुनिया के दिग्गज फुटबॉलरों में शुमार होने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज (Georgina Rodriguez) इन दिनों अपनी कुछ बिकनी वाली तस्वीरों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर बिकनी में कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह किसी यॉर्ट पर बैठी नजर आ रही हैं.
2/6
इन तस्वीरों को आलोचकों ने निशाना बनाया. किसी ने जॉर्जिना को 'मोटी' कहा, तो किसी ने उनके ग्लैमर को लेकर बात की. इन कमेंट्स को देख वह काफी परेशान नजर आईं. उन्होंने रोनाल्डो के साथ अपनी परेशानी साझा की.
इन तस्वीरों को आलोचकों ने निशाना बनाया. किसी ने जॉर्जिना को 'मोटी' कहा, तो किसी ने उनके ग्लैमर को लेकर बात की. इन कमेंट्स को देख वह काफी परेशान नजर आईं. उन्होंने रोनाल्डो के साथ अपनी परेशानी साझा की.
3/6
जॉर्जिना ने इंस्टाग्राम पर बिकनी वाली कुछ और तस्वीरें शेयर करके सबको करारा जवाब दिया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा,
जॉर्जिना ने इंस्टाग्राम पर बिकनी वाली कुछ और तस्वीरें शेयर करके सबको करारा जवाब दिया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "मेरा शरीर भी बदलेगा, ठीक वैसे ही जैसे सभी महिलाओं का शरीर बदलता है. मुझे उम्मीद है कि यह बदलाव कई सालों तक होता रहेगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि मैं अभी भी जिंदा हूं."
4/6
उन्होंने बताया कि इस बारे में रोनाल्डो से बात की. मुझे चिंता है कि अब मुझे मोटा कहा जा रहा है, क्योंकि मेरी कमाई मेरी इमेज से ही होती है. इसके जवाब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना को बड़ा ही शानदार जवाब देते हुए कहा,
उन्होंने बताया कि इस बारे में रोनाल्डो से बात की. मुझे चिंता है कि अब मुझे मोटा कहा जा रहा है, क्योंकि मेरी कमाई मेरी इमेज से ही होती है. इसके जवाब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना को बड़ा ही शानदार जवाब देते हुए कहा, "आप अपनी इमेज के सहारे नहीं जीतीं. आप वैसी जीती हैं जैसी आप असल में हैं. एक बेहतरीन औरत, खूबसूरत, शानदार शरीर वाली, एक मां, एक अच्छी इंसान, कामयाब और प्यार से जिंदगी जीने वाली हैं. और क्या चाहिए? लोगों का आपसे जलना आम बात है और हम और भी बहुत सी बातें करते हैं."
5/6
जॉर्जिना ने आगे लिखा,
जॉर्जिना ने आगे लिखा, "कभी-कभी हम सभी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें याद दिलाए कि असल में क्या मायने रखता है. मजेदार बात यह है कि हर गर्मी में ऐसा ही होता है. हर साल मेरा शरीर फिर से सुर्खियों में आ जाता है."
6/6
आगे उन्होंने सवाल करते हुए लिखा,
आगे उन्होंने सवाल करते हुए लिखा, "इसलिए मैं खुद से पूछती हूं कि इसका पैमाना क्या है? कौन तय करता है कि 'सही' शरीर कैसा होता है? क्या हमें सच में अभी भी लगता है कि खुशी का कोई साइज होता है? मैं वर्कआउट इसलिए करती हूं क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है. मुझे इसमें मजा आता है. जिम में बिताया वह एक घंटा मेरे दिन के सबसे अच्छे हिस्सों में से एक होता है. इससे मुझे सेहत, मन की शांति, अनुशासन, एनर्जी और अच्छा महसूस करने का एहसास मिलता है.
Published at : 05 Aug 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

फ़ुटबॉल फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
इंग्लैंड की टेस्ट टीम में इस ऑस्ट्रेलियाई की होगी एंट्री, कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भेजा ऑफर
इंग्लैंड की टेस्ट टीम में इस ऑस्ट्रेलियाई की होगी एंट्री, कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भेजा ऑफर
स्पोर्ट्स
वनडे में बिना शतक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 मिस्बाह उल हक
वनडे में बिना शतक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 मिस्बाह उल हक
स्पोर्ट्स
खलिन जोशी ने J&K ओपन में सात शॉट की बनाई मजबूत बढ़त, 129 हुआ टोटल स्कोर
खलिन जोशी ने J&K ओपन में सात शॉट की बनाई मजबूत बढ़त, 129 हुआ टोटल स्कोर
स्पोर्ट्स
15 अगस्त को श्रीलंका में 600वां टेस्ट खेलेगा भारत, 599 मैच में कितने हारे और कितने जीते
15 अगस्त को श्रीलंका में 600वां टेस्ट खेलेगा भारत, 599 मैच में कितने हारे और कितने जीते
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
Opinion: गजब होई गवा! Gen Z ने बदल दी विरोध की भाषा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अरबों का 'नीलम-झेलम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट', कैसे PoJK के लिए बन गया 'दोहन मशीन'?
अरबों का 'नीलम-झेलम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट', कैसे PoJK के लिए बन गया 'दोहन मशीन'?
इंडिया
'ये वो बांग्लादेश नहीं, जिसके लिए...', फफक कर रोती हुई बोलीं शेख हसीना
'ये वो बांग्लादेश नहीं, जिसके लिए दी लाखों शहादत', फफक कर रोती हुई बोलीं शेख हसीना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
किसान नेता रोहित सिंह जाखड़ कांग्रेस में शामिल, BJP-RLD की बढ़ेगी टेंशन?
किसान नेता रोहित सिंह जाखड़ कांग्रेस में शामिल, BJP-RLD की बढ़ेगी टेंशन?
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
इंडिया
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
इंडिया
‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह
‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह
इंडिया
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget