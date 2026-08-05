एक्सप्लोरर
मंगेतर को कहा 'मोटी', रोनाल्डो ने दिया जवाब; बिकनी वाली तस्वीर पर मचा बवाल
Georgina Rodriguez: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर ने जॉर्जिना रोड्रिगेज ने खुद को 'मोटी' और गलत कहने वालों को करारा जवाब दिया. इसके अलावा उन्होंने इस बारे में रोनाल्ड से भी बात की.
जॉर्जिना रोड्रिगेज
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Aug 2026 09:14 PM (IST)
फ़ुटबॉल
6 Photos
एक, दो या तीन नहीं, फुटबॉल दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 15 गर्लफ्रेंड! अब जॉर्जिना से करेंगे शादी
फ़ुटबॉल
6 Photos
रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिग्ज से की सगाई, एंगेजमेंट रिंग की कीमत उड़ा देगी आपके होश
फ़ुटबॉल
6 Photos
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक महीने की सैलरी उड़ा देगी आपके होश, देखें टोटल नेटवर्थ और कार कलेक्शन
फ़ुटबॉल
7 Photos
क्रिकेटर से कितना ज्यादा कमाते हैं फुटबॉलर, मेसी-रोनाल्डो या धोनी-कोहली; कौन है ज्यादा अमीर?
फ़ुटबॉल
6 Photos
इस स्टार फुटबॉलर की वाइफ के ग्लैमर के आगे फीकी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, देखकर आप भी हो जाएंगे फैन
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड की टेस्ट टीम में इस ऑस्ट्रेलियाई की होगी एंट्री, कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भेजा ऑफर
स्पोर्ट्स
वनडे में बिना शतक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 मिस्बाह उल हक
स्पोर्ट्स
खलिन जोशी ने J&K ओपन में सात शॉट की बनाई मजबूत बढ़त, 129 हुआ टोटल स्कोर
स्पोर्ट्स
15 अगस्त को श्रीलंका में 600वां टेस्ट खेलेगा भारत, 599 मैच में कितने हारे और कितने जीते
Advertisement
फ़ुटबॉल
6 Photos
एक, दो या तीन नहीं, फुटबॉल दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 15 गर्लफ्रेंड! अब जॉर्जिना से करेंगे शादी
शिवाजी सरकार
Opinion