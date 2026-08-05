मंगेतर को कहा 'मोटी', रोनाल्डो ने दिया जवाब; बिकनी वाली तस्वीर पर मचा बवाल

उन्होंने बताया कि इस बारे में रोनाल्डो से बात की. मुझे चिंता है कि अब मुझे मोटा कहा जा रहा है, क्योंकि मेरी कमाई मेरी इमेज से ही होती है. इसके जवाब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना को बड़ा ही शानदार जवाब देते हुए कहा, "आप अपनी इमेज के सहारे नहीं जीतीं. आप वैसी जीती हैं जैसी आप असल में हैं. एक बेहतरीन औरत, खूबसूरत, शानदार शरीर वाली, एक मां, एक अच्छी इंसान, कामयाब और प्यार से जिंदगी जीने वाली हैं. और क्या चाहिए? लोगों का आपसे जलना आम बात है और हम और भी बहुत सी बातें करते हैं."