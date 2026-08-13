गौतम गंभीर कैसे इंसान हैं? सवाल सुनकर हैरान रह गए हरभजन सिंह

2027 वनडे वर्ल्ड कप के आयोजन में अभी एक साल से भी ज्यादा समय बचा है. पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का मानना है कि वर्ल्ड कप के लिए एक बढ़िया टीम तैयार करने के लिए काफी समय बचा हुआ है. उन्होंने कोच गौतम गंभीर का सपोर्ट किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि गंभीर हमेशा टीम और देश को आगे रखकर खेलते हैं.

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू सीरीज में हार झेलनी पड़ी. उनके अंडर टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है. हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन ने भी गंभीर को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है. फिर भी हरभजन सिंह ने गंभीर का सपोर्ट किया है.

कैसे इंसान हैं गंभीर?

हरभजन सिंह और गौतम गंभीर जूनियर क्रिकेट के दिनों से साथ रहे हैं. उनसे सवाल पूछा गया कि व्यक्तिगत तौर पर गंभीर कैसे इंसान हैं? अक्सर बेबाक और स्पष्ट जवाब के लिए गंभीर ट्रोलर्स के निशाने पर बने रहते हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार हरभजन ने कहा, "मुझे यह समझ नहीं आता कि जब कोई कोच बनता है और अगर टीम अच्छा ना खेले तो अचानक कोच को निशाना क्यों बनाया जाता है. जितना मैं जानता हूं गौतम हमेशा जुनून से भरे होते हैं. वो एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जो हमेशा टीम को आगे रख के खेलते हैं. गौतम गंभीर वैसा आदमी है."

VIDEO | PTI Exclusive: Former India cricketer and Rajya Sabha MP Harbhajan Singh (@harbhajan_singh) says, "When someone becomes a coach, naturally, if the team does not perform well, the coach also comes under pressure. Gautam Gambhir has always been a very passionate player. He… pic.twitter.com/0BV7AfYshd — Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026

बंदा बढ़िया है

हरभजन सिंह और गौतम गंभीर जूनियर लेवल पर एकसाथ खेले हैं. फिर लंबे अरसे तक टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व भी किया है. हरभजन व्यक्तिगत तौर पर गंभीर को जानते हैं और कहते हैं कि वो बंदा बहुत बढ़िया है.

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हरभजन ने आगे कहा, "गौतम बंदा बढ़िया है. जो दिल में है वो मुंह पे है. बहुत लोगों को लगता है कि वो कड़वी बातें बोलत है, लेकिन उनमें सच्चाई होती है और सच बहुत लोगों को पसंद नहीं आता."

दिग्गज स्पिनर ने बताया कि गौतम गंभीर अच्छे से जानते हैं कि क्रिकेट का खेल कैसे खेला जाता है. हरभजन के अनुसार गौतम बतौर कोच पूरी टीम को एक ही जज्बे के साथ खेलने को कहते होंगे.

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