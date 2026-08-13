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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर कैसे इंसान हैं? सवाल सुनकर हैरान रह गए हरभजन सिंह

गौतम गंभीर कैसे इंसान हैं? सवाल सुनकर हैरान रह गए हरभजन सिंह

Harbhajan Singh on Gautam Gambhir: पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह से जब पूछा गया कि गौतम गंभीर कैसे इंसान हैं? इस सवाल पर हरभजन हैरान रह गए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Aug 2026 10:19 AM (IST)
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2027 वनडे वर्ल्ड कप के आयोजन में अभी एक साल से भी ज्यादा समय बचा है. पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का मानना है कि वर्ल्ड कप के लिए एक बढ़िया टीम तैयार करने के लिए काफी समय बचा हुआ है. उन्होंने कोच गौतम गंभीर का सपोर्ट किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि गंभीर हमेशा टीम और देश को आगे रखकर खेलते हैं.

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू सीरीज में हार झेलनी पड़ी. उनके अंडर टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है. हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन ने भी गंभीर को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है. फिर भी हरभजन सिंह ने गंभीर का सपोर्ट किया है.

कैसे इंसान हैं गंभीर?

हरभजन सिंह और गौतम गंभीर जूनियर क्रिकेट के दिनों से साथ रहे हैं. उनसे सवाल पूछा गया कि व्यक्तिगत तौर पर गंभीर कैसे इंसान हैं? अक्सर बेबाक और स्पष्ट जवाब के लिए गंभीर ट्रोलर्स के निशाने पर बने रहते हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार हरभजन ने कहा, "मुझे यह समझ नहीं आता कि जब कोई कोच बनता है और अगर टीम अच्छा ना खेले तो अचानक कोच को निशाना क्यों बनाया जाता है. जितना मैं जानता हूं गौतम हमेशा जुनून से भरे होते हैं. वो एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जो हमेशा टीम को आगे रख के खेलते हैं. गौतम गंभीर वैसा आदमी है."

 

बंदा बढ़िया है

हरभजन सिंह और गौतम गंभीर जूनियर लेवल पर एकसाथ खेले हैं. फिर लंबे अरसे तक टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व भी किया है. हरभजन व्यक्तिगत तौर पर गंभीर को जानते हैं और कहते हैं कि वो बंदा बहुत बढ़िया है.

यह भी पढ़ें: इसलिए गौतम गंभीर को बर्खास्त नहीं करेगा BCCI, सामने आई 2 बहुत बड़ी वजह

हरभजन ने आगे कहा, "गौतम बंदा बढ़िया है. जो दिल में है वो मुंह पे है. बहुत लोगों को लगता है कि वो कड़वी बातें बोलत है, लेकिन उनमें सच्चाई होती है और सच बहुत लोगों को पसंद नहीं आता."

दिग्गज स्पिनर ने बताया कि गौतम गंभीर अच्छे से जानते हैं कि क्रिकेट का खेल कैसे खेला जाता है. हरभजन के अनुसार गौतम बतौर कोच पूरी टीम को एक ही जज्बे के साथ खेलने को कहते होंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
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