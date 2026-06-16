टीम इंडिया के साथ बेईमानी! विवादों में घिरा भारत-श्रीलंका का वनडे मैच; जानें क्या है पूरा मामला

सोमवार को इंडिया ए को सुपर ओवर में श्रीलंका ए के खिलाफ हार झेलनी पड़ी. दोनों टीम अपनी-अपनी पारी में 265 रन बना पाई थीं. सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 16 रन बनाए, इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाज केवल 9 रन ही बना सके. अब यह मुकाबला विवादों में घिर गया है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज गेंद को सही ढंग से नहीं देख पा रहे थे, इसके बावजूद सुपर ओवर में भारतीय पारी में खेल जारी रखा गया.

दरअसल जब श्रीलंकाई टीम भी 265 रन ही बना पाई, उसके बाद भारतीय खिलाड़ी दोनों ग्राउंड अंपायरों के पास जा पहुंचे. शाम के समय विजिबिलिटी कम होती जा रही थी और अंपायर कम रोशनी के कारण खेल जारी रखने के अनिच्छुक थे. वहीं स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच ऑफिशियल्स ने पहले ही भारतीय खेमे को सूचित कर दिया था कि अंपायरों को अगर लगा कि परिस्थिति खेलने लायक नहीं हैं, तो खेल रोक दिया जाएगा. मगर भारतीय कप्तान तिलक वर्मा किसी भी हाल में सुपर ओवर खेलना चाहते थे.

असली विवाद का मुद्दा वह बना कि कम रोशनी के बावजूद तेज गेंदबाजों को बॉलिंग करने की अनुमति दी गई. वहीं सुपर ओवर में जब अरशद खान की गेंद को नो-बॉल करार दिया गया, तो उसपर भारतीय खेमा गुस्से से लाल हो गया, जिसके कारण खेल काफी देर तक रुक रहा.

वहीं जब भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे सुपर ओवर में 17 रन के टारगेट को चेज करने आए, तो विजिबिलिटी का स्तर बहुत गिर चुका था. इसके बावजूद अंपायरों ने तेज गेंदबाज को बॉलिंग करने से नहीं रोका. स्पोर्टस्टार की इसी रिपोर्ट अनुसार दर्शकों के लिए भी देख पाना मुश्किल हो रहा था कि गेंद किस दिशा में जा रही है. यहां तक कि एक खिलाड़ी को अपने साथियों से कहते सुन गया कि उसे बॉल दिख ही नहीं रही है.

इसका नतीजा यह निकला कि सुपर ओवर में 17 रन के टारगेट को चेज करने आई टीम इंडिया सिर्फ 9 रन ही बना सकी. यह ट्राई सीरीज में भारतीय टीम की लगातार दूसरी हार रही और उसकी फाइनल की उम्मीदें कम होने लगी हैं.

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