26 साल के हसन महमूद के आगे ऑस्ट्रेलिया ढेर, बन गया शर्मनाक रिकॉर्ड

पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 53 ओवर के खेल में सिमट गई. कंगारू टीम पहली पारी में सिर्फ 198 रन बना सकी. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश के खिलाफ सबसे कम स्कोर है. तेज गेंदबाज हसन महमूद की घातक बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए, जिन्होंने ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ समेत 6 बल्लेबाजों को आउट किया.

डारविन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. कंगारुओं को सधी हुई शुरुआत मिली, ट्रेविस हेड और जैक वेदराल्ड ने पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लगातार अंतराल पर विकेट खोती रही और पूरी टीम 198 रन ही बना सकी.

बन गया शर्मनाक रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 198 रन के स्कोर पर ऑलआउट होकर शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश के विरुद्ध सबसे कम स्कोर है. पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए यह डारविन के मैदान पर कंगारू टीम का सबसे छोटा स्कोर भी है.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश के खिलाफ सबसे कम स्कोर 217 रन था, जो उसने 2017 में खेले गए टेस्ट मैच में बनाया था. उसी मुकाबले की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 244 रनों पर ढेर हो गई थी.

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26 साल के खिलाड़ी ने मचाया कहर

26 साल के हसन महमूद का यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू मैच है. अपने पहले ही मैच में उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए 17 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट चटकाए. यह टेस्ट क्रिकेट में उनके सबसे बढ़िया गेंदबाजी फिगर भी हैं. उनके अलावा तस्कीन अहमद और इबादत हुसैन ने दो-दो विकेट चटकाए.

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सभी 11 बल्लेबाजों में केवल स्टीव स्मिथ 30 रनों का आंकड़ा छू सके. उन्होंने 71 रनों की जुझारू पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी 5 विकेट 46 रनों के भीतर गंवा दिए. साल 2003 के बाद बांग्लादेश टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया टूर पर कोई टेस्ट सीरीज खेलने गई है. जब पिछली बार बांग्लादेश यहां आई थी, तब उसे दोनों मुकाबलों में पारी के अंतर से हार झेलनी पड़ी थी.

यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा है और दोनों टीमों के लिए यह बहुत अहम सीरीज है. ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में 2-0 की जीत दर्ज कर फाइनल की उम्मीदों को और मजबूत कर सकती है. वहीं बांग्लादेश ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पहली बार फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखना चाहेगी.

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