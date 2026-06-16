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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ तो बौखलाए पाकिस्तान के कोच, कहा- 'कोई फर्क नहीं पड़ता अगर...'

टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ तो बौखलाए पाकिस्तान के कोच, कहा- 'कोई फर्क नहीं पड़ता अगर...'

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले के बाद खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने की चर्चा तेज हो गई. इसपर पाकिस्तानी कोच का बड़ा रिएक्सन असमने आया है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 08:58 AM (IST)
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भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 64 रनों के बड़े अंतर से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया. मैच में भारत की जीत, दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाजी और पाकिस्तान की कमजोर बल्लेबाजी के अलावा एक और बात ने सभी का ध्यान खींचा. वह था दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक हैंडशेक का न होना. टॉस के दौरान हो या मुकाबला खत्म होने के बाद का समय, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने का सामान्य दृश्य देखने को नहीं मिला. इसी मुद्दे को लेकर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुख्य कोच वहाब रियाज से सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी.

नो-हैंडशेक विवाद पर क्या बोले वहाब रियाज?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछने से पहले कहा कि वह खेल से जुड़े माहौल में राजनीतिक विषय लाने के लिए माफी चाहते हैं. इसके बाद उन्होंने वहाब रियाज से पूछा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच वास्तविक रिश्ते कैसे हैं और हाथ न मिलाने की वजह क्या है. पत्रकार ने सवाल किया, 'हमने देखा कि एक बार फिर मैच के दौरान और बाद में खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाए. क्या दोनों टीमों के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ पर्दे के पीछे दोस्ताना संबंध रखते हैं या वहां भी दूरी बनी रहती है?'

इस सवाल के जवाब में वहाब रियाज ने कहा, 'सच कहूं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है. मैंने काफी समय पहले क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, इसलिए मुझे यह भी नहीं पता कि खिलाड़ी हाथ क्यों नहीं मिला रहे हैं. लेकिन अगर चीजें इसी तरह चल रही हैं और आगे भी चलना चाहती हैं, तो उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ता है.'

भारतीय गेंदबाजों के सामने बिखर गई पाकिस्तान की टीम

अगर मैच की बात करें तो एडजबेस्टन मैदान पर बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों के सामने भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत में कुछ अच्छे संकेत दिए. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों ने रन भी बनाए, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. पाकिस्तान की ओर से मुनीबा अली अच्छी लय में नजर आ रही थीं. उन्हें मैच के दौरान दो मौके भी मिले, लेकिन वह बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो सकीं. 11वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट से शानदार थ्रो लगाकर मुनीबा को रन आउट किया और यहीं से मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल गया. इसके बाद अगले ओवर में कप्तान फातिमा सना का विकेट गिरा और पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्रमशः लड़खड़ाती चली गई.

दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास

भारतीय टीम की जीत की सबसे बड़ी नायिका दीप्ति शर्मा रहीं. उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. दीप्ति ने सिर्फ 10 रन खर्च करते हुए 5 विकेट हासिल किए. मैच के अंतिम चरण में उन्होंने मात्र पांच गेंदों के भीतर आखिरी तीन विकेट चटकाकर पाकिस्तान की पारी को 106 रन पर समेट दिया. इस प्रदर्शन के साथ दीप्ति महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गईं. उनकी उपलब्धि ने भारतीय जीत को और भी खास बना दिया.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव, खत्म होगी पुरानी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था, खिलाड़ियों की सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट

श्री चरणी ने भी निभाई अहम भूमिका

दीप्ति शर्मा के अलावा युवा गेंदबाज श्री चरणी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने दूसरे छोर से लगातार दबाव बनाए रखा और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. भारतीय गेंदबाजी इकाई ने सामूहिक प्रदर्शन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान की टीम लक्ष्य के करीब भी न पहुंच सके.

यह भी पढ़ें- IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी के खेलने पर लग जाएगा बैन? श्रीलंकाई खिलाड़ी से हाथापाई करने पर हो सकता है बड़ा एक्शन! पढ़ें अपडेट

Published at : 16 Jun 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Deepti Sharma Wahab Riaz IND W Vs PAK W
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