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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND A vs SL A फाइनल के बाद ट्राई सीरीज के टॉप-5 बल्लेबाज की लिस्ट जारी, वैभव सूर्यवंशी नहीं बना पाए जगह

IND A vs SL A फाइनल के बाद ट्राई सीरीज के टॉप-5 बल्लेबाज की लिस्ट जारी, वैभव सूर्यवंशी नहीं बना पाए जगह

फाइनल में विस्फोटक पारी खेलने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी ट्राई सीरीज के टॉप-5 रन स्कोरर्स में जगह नहीं बना सके, जबकि भारत के दो गेंदबाज टॉप-5 में रहे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 07:19 AM (IST)
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इंडिया ए ने वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता, लेकिन इसके बावजूद वह टूर्नामेंट के टॉप-5 रन स्कोरर्स की सूची में जगह नहीं बना सके. वहीं टॉप-5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में भारत के दो खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया.

श्रीलंका में खेली गई वनडे ट्राई सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. खिताबी मुकाबले में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से मात देकर ट्रॉफी जीत ली. फाइनल में 29 गेंदों पर 94 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी मैच के सबसे बड़े स्टार रहे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह टॉप-5 बल्लेबाजों की सूची में शामिल नहीं हो पाए. रन बनाने वालों की सूची में कप्तान तिलक वर्मा दूसरे और उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे स्थान पर रहे.

वैभव सूर्यवंशी इस सूची में छठे नंबर पर रहे. उन्होंने पांच मैचों की पांच पारियों में कुल 211 रन बनाए. फाइनल में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिलाया, लेकिन आईपीएल 2026 के बाद इस टूर्नामेंट में भी वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं बन सके. दूसरी ओर गेंदबाजों की बात करें तो अनुकूल रॉय और विप्रज निगम ने टॉप-5 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में जगह बनाई. हालांकि इस सूची में भी पहला स्थान किसी भारतीय गेंदबाज के नाम नहीं रहा.

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इंडिया ए ने वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर खिताब जीत लिया. तिलक वर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और ट्रॉफी अपने नाम की. फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

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Published at : 22 Jun 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Anukul Roy ODI Tri-Series Vaibhav Sooryavanshi
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