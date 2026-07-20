फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन से 1-0 की हार के बावजूद अर्जेंटीना में अपनी टीम के लिए दीवानगी कम नहीं हुई. खिताब हाथ से निकलने के बाद भी हजारों फुटबॉल फैंस राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए और टीम के शानदार अभियान का जश्न मनाया. रविवार को ब्यूनस आयर्स के प्रतिष्ठित ओबेलिस्क (Plaza de la República) पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे. फैंस अर्जेंटीना के झंडे लहराते, गाने गाते और नाचते हुए अपनी टीम का हौसला बढ़ाते नजर आए. हार के बावजूद माहौल पूरी तरह जश्न वाला था और समर्थकों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर सराहना की.

#WATCH | Argentine soccer fans gathered at the iconic Obelisk in Buenos Aires to celebrate their World Cup second place on Sunday (July 19), after Spain beat the defending champions 1- 0.



Despite the loss, fans gathered at Plaza de la República, waving flags, chanting and… pic.twitter.com/wZKk7tIRKt — ANI (@ANI) July 20, 2026

हार के बाद भी टीम पर गर्व

फाइनल में मिली हार के बावजूद अर्जेंटीना के समर्थकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया. उनका कहना था कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और आखिरी मिनट तक मुकाबले में पूरी ताकत झोंक दी. फुटबॉल फैन इसाक लांबारो ने कहा,'हमारी टीम ने आखिरी मिनट तक शानदार जज्बा दिखाया. यह हार जरूर है, लेकिन खिलाड़ियों ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया.'

किसने जीता गोल्डन बूट?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 10 गोल और 4 असिस्ट करने के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करके फ्रांस के कप्तान, किलियन एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट अपने नाम किया. इसके साथ ही एम्बाप्पे लगातार दूसरे विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

एक्स्ट्रा टाइम में टूटा अर्जेंटीना का सपना

अमेरिका के न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं. मुकाबले का इकलौता गोल एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में स्पेन के फेरान टोरेस ने किया, जिसके दम पर स्पेन ने 1-0 से जीत दर्ज कर विश्व कप का खिताब अपने नाम किया.

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हालांकि ट्रॉफी स्पेन के हिस्से में गई, लेकिन अर्जेंटीना में फैंस ने अपनी टीम का स्वागत विजेताओं की तरह किया और खिलाड़ियों के संघर्ष व जुझारूपन का जमकर सम्मान किया.

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