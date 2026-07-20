747 runs made in india Vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला गया तीसरा वनडे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदान पर बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए. मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलाकर 747 रन बनाए, जो लॉर्ड्स के वनडे इतिहास का सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट बन गया. इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में दोनों टीमों की ओर से कुल 2 शतक और 4 अर्धशतक देखने को मिले. इसी के साथ 2002 के ऐतिहासिक नेटवेस्ट फाइनल समेत लॉर्ड्स के सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट गए.

लॉर्ड्स में पहली बार बना 747 रन का रिकॉर्ड

क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स की पहचान हमेशा गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों के लिए रही है, लेकिन इस मुकाबले में बल्लेबाजों का पूरी तरह दबदबा देखने को मिला. भारत और इंग्लैंड की पारियों को मिलाकर कुल 747 रन बने, जो इस मैदान पर वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट है. इससे पहले 2025 में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले में 655 रन बने थे, जबकि 2002 के नेटवेस्ट सीरीज फाइनल में दोनों टीमों ने मिलकर 651 रन बनाए थे. इस बार दोनों रिकॉर्ड टूट गए.

इंग्लैंड में भारत का दूसरा सबसे बड़ा वनडे स्कोर

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 360 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इंग्लैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इस सूची में पहला स्थान अब भी 1999 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ टॉनटन में बनाए गए 373/6 के स्कोर का है. लॉर्ड्स जैसी चुनौतीपूर्ण पिच पर 360 रन बनाना भारतीय बल्लेबाजी की शानदार सफलता मानी जा रही है.

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इंग्लैंड की धरती पर दूसरा सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट

361 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने भी जवाबी हमला किया और मुकाबले को आखिरी ओवरों तक रोमांचक बनाए रखा. दोनों पारियों को मिलाकर बने 747 रन इंग्लैंड में खेले गए वनडे मुकाबलों का दूसरा सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट भी बन गया.

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इस मामले में पहला स्थान अब भी 2015 में द ओवल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच का है, जिसमें दोनों टीमों ने मिलाकर 763 रन बनाए थे. हालांकि लॉर्ड्स में बना 747 रन का रिकॉर्ड अब इस ऐतिहासिक मैदान का नया कीर्तिमान बन गया.