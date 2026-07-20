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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलॉर्ड्स में टीम इंडिया की हार, शुभमन गिल ने किसे ठहराया जिम्मेदार? बोले- 'रोहित और विराट ने...'

लॉर्ड्स में टीम इंडिया की हार, शुभमन गिल ने किसे ठहराया जिम्मेदार? बोले- 'रोहित और विराट ने...'

Shubman Gill: लॉर्ड्स में मुकाबला गंवाने के साथ टीम इंडिया ने सीरीज भी गंवा दी. तो आइए जानते हैं कि इस हार बाद बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने किसे जिम्मेदार ठहराया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 20 Jul 2026 10:39 AM (IST)
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लंदन के लॉर्ड्स में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी वाली टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ टीम इंडिया ने 1-2 से तीन मैचों की सीरीज भी गंवा दी. वहीं मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि टीम को क्यों हार का सामना करना पड़ा. गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी जिक्र किया. 

मैच में पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए. चेज करते हुए मेन इन ब्लू 50 ओवर में 360/7 रन तक ही पहुंच सकी. टीम के लिए रोहित ने 138 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उससे सिर्फ जीत का अंतर ही कम हो सका. 

हार के बाद क्या बोले शुभमन गिल?

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शुभमन गिल ने कहा, "मुझे लगता है कि हम 45 ओवर तक मैच में थे. हमने आखिरी के 3 ओवर में बहुत ज्यादा रन दिए. शायद 60 रन दिए. वहीं पर खेल हमसे थोड़ा आगे निकल गया."

आगे चेज को लेकर गिल ने कहा, "जाहिर तौर पर हमने सोचा कि अगर 40 ओवर के बाद हमारे पास विकेट बचे रहे, तो हम मैच में बने रहेंगे. लेकिन इसके साथ ही, हम मैच में बहुत पीछे भी नहीं रहना चाहते थे. इसलिए मुझे लगता है कि पावरप्ले के बाद हमने रन बनाने शुरू किए और रन रेट को छह या साढ़े छह के आसपास पहुंचाया."

रोहित शर्मा और विराट कोहली पर क्या बोले?

गिल से जब रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "उन्होंने पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि रोहित भाई ने आज कैसी बैटिंग की, खासकर 140 रन बनाए. और मुझे लगता है कि आखिर में विकेट थोड़ा धीमा हो गया था. रन बनाने आसान नहीं थे. लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, उसे देखना वाकई बहुत शानदार था."

 

यह भी पढ़ें: 'साफ-साफ बताएं रोहित शर्मा-विराट कोहली विश्व कप खेलेंगे या नहीं', किसपर भड़के युवराज सिंह

Published at : 20 Jul 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 3rd ODI Lord's VIRAT KOHLI Rohit SHarma SHUBMAN GILL
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