भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही दिनों बाद पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने अपने करियर को नई दिशा देने का फैसला किया है. 32 वर्षीय खिलाड़ी अब यूएई में क्रिकेट से जुड़े नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं और दुबई में अपनी नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं.

रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर खिलाड़ी कोचिंग, कमेंट्री या प्रशासनिक भूमिकाओं की ओर बढ़ते हैं, लेकिन भरत ने अलग रास्ता चुना है. रिपोर्ट्स के अनुसार वह फिलहाल दुबई में रह रहे हैं और वहां के क्रिकेट ढांचे का हिस्सा बनकर अपने भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं.

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शुरुआती कदम के तौर पर भरत को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की ओर से आयोजित एक स्थानीय प्रतियोगिता में मौका मिला है. उन्हें टीम स्टैलियंस के स्क्वाड में शामिल किया गया है. यह टूर्नामेंट चार टीमों के बीच खेला जा रहा है और इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट का बेहतर अनुभव देना है.

माना जा रहा है कि भरत की नजर अब यूएई की लोकप्रिय फ्रेंचाइजी प्रतियोगिता ILT20 पर भी है. इस लीग की अगली नीलामी से पहले उनके पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका होगा. अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो वह इस टूर्नामेंट में भी खेलते नजर आ सकते हैं.

केएस भरत भारत के लिए 7 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. इसी महीने उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. उनके इस फैसले ने कई क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान किया था.

अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय क्रिकेट में अपना सफर पूरा करने के बाद भरत विदेशी सरजमीं पर कितनी बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं. यूएई में शुरू हुई यह नई पारी उनके करियर को एक नया मोड़ दे सकती है.

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