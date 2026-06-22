18 साल बाद फिर गरमाया थप्पड़ कांड, श्रीसंत ने हरभजन को दी खुली चुनौती, जानिए अब क्या कहा

आईपीएल सीजन की शूरूआत 2008 में हुई थी.आज 2026 चल रहा है,आईपीएल को शुरू हुए लगभग 18 साल बीत चुके है. लेकिन, 2008 के आईपीएल में एक सबसे विवादित और बदनाम स्लेपगेट कांड हुआ था.18 साल बाद एक बार फिर उस कांड ने नया मोड़ ले लिया है.

दरअसल, ये घटना दो खिलाड़ियों के बीच में हुआ था. भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत और भारतीय स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह. अब पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने भारतीय स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह को बॉक्सिंग रिंग में आकर आमने-सामने लड़ने की खुली चुनौती दी है. 2008 में किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला गया था.

इस मुकाबले के खत्म होने के बाद हरभजन सिंह ने मैदान पर एस श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था. थप्पड के बाद श्रीसंत लाइव कैमरे में रोते हुए नज़र आए थे. हालांकि, बाद के सालों में दोनों ने वापस से मिले और लगा सबकुछ खत्म हो गया है. दोनों विज्ञापनों में भी साथ में नज़र आए, लेकिन,आज एक बार फिर दोनों के रिश्तों में गिरावट देखने को मिली है.

इस ताजा विवाद का कारण हरभजन सिंह का एक नया विज्ञापन है. एस श्रीसंत ने हरभजन सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना नाम लिए थप्पड़ कांड का मजाक उड़ाया है. श्रीसंत का मानना है कि उनके जीवन के एक दर्दनाक अध्याय को इस्तेमाल कर हरभजन सिंह ने पैसे कमाए हैं. इस विज्ञापन के बाद श्रीसंत ने हरभजन से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, साथ ही श्रीसंत ने हरभजन को सारी जगह से ब्लॉक भी कर दिया. एस श्रीसंत ने खुलासा किया है कि हरभजन सिंह ने इस विवादित विज्ञापन से करीब 1 करोड़ रूपये कमाए हैं.

यह भी पढ़ें- IND VS AFG: चेन्नई में बदलेगा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, तीसरे वनडे में दिखेंगे दो नए चेहरे, देखें प्लेइंग 11

एस श्रीसंत ने हरभजन को दे डाली खुली चुनौती

हाल ही में हुए एक मशहूर टॉक शो में जब एस श्रीसंत पहुंचे. तब उनको स्क्रीन पर हरभजन सिंह के साथ बॉक्सिंग गियर पहने एक पुरानी तस्वीर दिखाई. जिसके बाद श्रीसंत का गुस्सा फूट पड़ा. श्रीसंत कैमरे के सामने सीधे हरभजन को ललकारते हुए बोले- 'इसी सीन को दोहराते हैं, क्या तुममें हिम्मत है? क्या तुममें मेरे साथ रिंग में उतरने का दम है? क्या तुम साइन करके आ सकते हो?

ऐसे तमाम सवाल श्रीसंत ने हरभजन से पूछें. श्रीसंत आगे बोले 'क्या तुममें ग्लव्स पहनकर मेरे साथ रिंग में आने का जिगर है? यह कोई एक्टिंग नहीं है, मैं तुमको खुली चुनौती दे रहा हूं'.

एस श्रीसंत ने आगे कहा, 'मैं इस वक्त बेयर नकल फाइट लीग से जुड़ा हुआ हूं और कोनर मैक्ग्रेगर के वीडियो का मुख्य स्पॉन्सर भी हूं. भज्जी, मैं तुम्हें सीधे चुनौती दे रहा हूं'.

एस श्रीसंत इतने में नहीं रुके, श्रीसंत ने इस विवाद को आत्मसम्मान और क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़कर हरभजन सिंह पर तंज कसा. श्रीसंत बोले, 'हरभजन अगर तुमको इस थप्पड़ वाली बात और मुझसे इतनी ही दिक्कत है, और तुम इससे इतना पैसै कमा रहे हो. तो मुझे भी पैसे कमाने का मौका दो. तुम मेरे साथ रिंग के अंदर आओ. मैं पूरे मन से तुम्हें बुला रहा हूं. अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है, तो विज्ञापनों में ये सब करना बंद करके. सीधे और असली तरीके से मेरे सामने आओ. सभी मलयाली लोगों और सरदारों के लिए हरभजन सिंह कृपया रिंग में आओ. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा.'

हरभजन सिंघ का रिएक्शन आया सामने

हरभजन सिंह ने इस घटना के लिए सार्वजनिक रूप से कई बार माफी मांगी थी. हरभजन सिंघ ने इस घटना को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताया था. लेकिन, एस श्रीसंत के बयान के बाद,अब हरभजन सिंह का भी इस पर रिएक्शन सामने आया है. हरभजन सिंह ने श्रीसंत का नाम न लेते हुए एक रील अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की. इस रील में हरभजन सिंघ बोले कि करने दो जो लोग बकवास करते रहते हैं, खाली बर्तन ही तो शोर करते हैं.

हालांकि, हरभजन सिंह ने इस रील में किसी का नाम नहीं लिया. लेकिन, उनके सभी फैंस का मानना है कि हरभजन सिंह का निशाना एस श्रीसंत पर ही है.

यह भी पढ़ें- HELMET HISTORY: क्रिकेट हेलमेट का आइडिया कहां से आया, बाइक से जुड़ी है पूरी कहानी