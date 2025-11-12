हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टेस्ट क्रिकेट में विनोद कांबली से लेकर यशस्वी जायसवाल तक, टॉप-5 बल्लेबाज जिनका औसत रहा सबसे ज्यादा

भारतीय क्रिकेट में कई महान बल्लेबाज हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने शानदार बैटिंग एवरेज के दम पर अपनी अलग जगह बनाई. जानें भारत के टॉप 5 बल्लेबाज सबसे ज्यादा औसत वाले खिलाड़ी कौन है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 12 Nov 2025 07:35 AM (IST)
भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी शानदार पारियों से टीम इंडिया को गौरवान्वित किया है. बल्लेबाजी औसत (Batting Average) वो आंकड़ा है जो बताता है कि एक बल्लेबाज कितनी स्थिरता और निरंतरता के साथ प्रदर्शन करता है. आज हम बात कर रहे हैं उन भारतीय बल्लेबाजों की, जिनका टेस्ट क्रिकेट में औसत सबसे ज्यादा रहा है.

विनोद कांबली - 54.20 का औसत

विनोद कांबली भले ही लंबा करियर नहीं खेल पाए, लेकिन अपने छोटे से सफर में उन्होंने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा. 1993 से 1995 तक खेले गए 17 टेस्ट मैचों में कांबली ने 1084 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे. उनका सबसे बड़ा स्कोर 227 रन रहा और औसत 54.20, जो अब तक किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे ऊंचा टेस्ट औसत है. कांबली की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और क्लास का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला.

सचिन तेंदुलकर - 53.78 का औसत

‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर ने 1989 से 2013 तक चले अपने करियर में 200 टेस्ट मैचों में 15921 रन बनाए. उनके नाम 51 शतक और 68 अर्धशतक दर्ज हैं. सचिन का औसत 53.78 रहा. जो इतने लंबे करियर में बनाए रखना किसी चमत्कार से कम नहीं. उनकी तकनीक और मानसिक मजबूती ने उन्हें हर परिस्थिति में रन बनाने वाला बल्लेबाज बना दिया.

राहुल द्रविड़ - 52.63 का औसत

‘द वॉल’ के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ का टेस्ट करियर भारतीय क्रिकेट की रीढ़ साबित हुआ. उन्होंने 163 टेस्ट मैचों में 13265 रन बनाए और उनका औसत 52.63 रहा. द्रविड़ की बल्लेबाजी धैर्य, सटीक तकनीक और जिम्मेदारी की मिसाल थी. उनके बिना भारतीय टेस्ट टीम की कल्पना मुश्किल थी.

यशस्वी जायसवाल - 51.65 का औसत

युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बहुत कम समय में टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बना ली है. 2023 में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने 26 मैचों में 2428 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 51.65 का रहा. उनके नाम अब तक 7 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज हैं. यशस्वी की आक्रामक लेकिन समझदारी भरी बल्लेबाजी उन्हें भारत का भविष्य साबित करती है.

सुनील गावस्कर - 51.12 का औसत

भारत के पहले महान टेस्ट बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 1971 से 1987 तक 125 टेस्ट मैचों में 10122 रन बनाए. उनका औसत 51.12 रहा, और वे पहले भारतीय बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे किए. गावस्कर ने अपनी तकनीक और अनुशासन से पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया. 

Published at : 12 Nov 2025 07:35 AM (IST)
Sachin Tendulkar YASHASVI JAISWAL INDIAN CRICKET TEAM TEST CRICKET
