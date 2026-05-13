शुभमन गिल ने जीत के बाद ये क्या कह दिया- ' हम किसी खास ब्रांड का क्रिकेट नहीं खेलते हम तो...'

SRH VS GT: सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर लगातार पांचवीं जीत के साथ आईपीएल अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंची गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि पहले बल्लेबाजी करना उनकी टीम के लिये फायदेमंद रहा. सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी के लिये भेजा था. गुजरात के पांच विकेट पर 168 रन के जवाब में सनराइजर्स 14 . 5 ओवर में 86 रन पर आउट हो गए.

गिल ने मैच के बाद कहा ,‘‘ पहले बल्लेबाजी करना हमें रास आया. हमने अच्छी गेंदबाजी भी की जो जरूरी था.’’ उन्होंने कहा ,‘‘ हमने इस पर बात की थी कि अगर 160 . 170 रन बना लिये तो हमारे गेंदबाजी आक्रमण के सामने उनके लिये आसान नहीं होगा. हमने पावरप्ले में बेहतरीन गेंदबाजी की. हमारे दोनों गेंदबाजों को शाबासी.’’

उन्होंने कहा ,‘‘ हम किसी खास शैली या ब्रांड का क्रिकेट नहीं खेलते हैं. हम हालात का आकलन करके उसके मुताबिक खेलते हैं.’’

क्या रहा मैच का हाल, जानिए

गुजरात टाइटंस ने बेहतरीन हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को मंगलवार को 82 रन से हराकर लगातार पांचवीं जीत के साथ आईपीएल अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया.साइ सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों से गुजरात ने पांच विकेट पर 168 रन बनाये.जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 14 . 5 ओवर में 86 रन पर आउट हो गए. कैगिसो रबाडा ने शीर्ष क्रम की बखिया उधेड़ते हुए 28 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि जैसन होल्डर ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाये.

इस जीत के साथ गुजरात 12 मैचों में 16 अंक लेकर शीर्ष पर है जबकि सनराइजर्स 12 मैचों में 14 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं.गत चैम्पियन आरसीबी 11 मैचों में 14 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है.जीत के लिये 169 रन के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स ने सात विकेट 60 रन पर गंवा दिये थे. रबाडा ने अपने चार ओवर में तीन विकेट चटकाते हुए सनराइजर्स को लगातार झटके दिये. वहीं मोहम्मद सिराज ने पहला ओवर ही मैडन डालते हुए ट्रेविस हेड का अहम विकेट लिया जिन्होंने निशांत सिंधू को आसान कैच थमाया. सिराज ने तीन ओवर में सिर्फ 11 रन देकर एक विकेट लिया.अभिषेक शर्मा (छह) को भी रबाडा ने ही रवाना किया.चौथे ओवर में ईशान किशन (11) ने विकेट के पीछे कैच थमाया.

रबाडा ने अपने आखिरी ओवर में आर स्मरण को मिड आन पर शुभमन गिल के हाथों लपकवाया तब सनराइजर्स का स्कोर चार विकेट पर 32 रन था.हेनरिच क्लासेन 11 रन बनाकर होल्डर का शिकार हुए जिनका कैच विकेट के पीछे जोस बटलर ने लपका. होल्डर ने ही नीतिश कुमार रेड्डी (दो) का भी विकेट लिया.प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन ओवर में 23 रन देकर दो विकेट चटकाये.इससे पहले साइ सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों की मदद से गुजरात टाइटंस ने पांच विकेट पर 168 रन बनाये.सुदर्शन ने 44 गेंद में पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 61 रन बनाये.वहीं सुंदर ने 33 गेंद में सात चौकों और एक छक्के के साथ 50 रन की पारी खेली.

शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद

सनराइजर्स के लिये प्रफुल्ल हिंगे ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिये जबकि कप्तान पैट कमिंस ने चार ओवर में 20 रन देकर एक विकेट चटकाया.सनराइजर्स के तेज गेंदबाजों ने गुजरात के बल्लेबाजों को दबाव में रखा. मुंबई इंडियंस के खिलाफ यह टीम इस पिच पर सौ रन पर आउट हो गई थी.साइ सुदर्शन को अपने संयम का फायदा मिला और उन्होंने चौथे विकेट के लिये सुंदर के साथ 60 रन की साझेदारी की.

हिंगे ने पावरप्ले में दो विकेट चटकाये और छह ओवर के बाद गुजरात टीम दो विकेट पर 34 रन ही बना सकी थी जो इस सत्र में उसका सबसे कम स्कोर है.गुजरात के कप्तान शुभमन गिल (पांच) खुशकिस्मत थे जब नीतिश कुमार रेड्डी दूसरे ओवर में उनका रिटर्न कैच नहीं लपक सके,लेकिन अगले ओवर में वह हिंगे की गेंद पर मिड आन पर हेनरिच क्लासेन को कैच थमा बैठे.हिंगे ने खतरनाक जोस बटलर (सात) को भी सस्ते में आउट किया जिनका कैच विकेट के पीछे ईशान किशन ने लपका.

निशांत सिंधू अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके. उन्होंने रेड्डी को छक्का लगाया और हिंगे को दो चौके जड़े । वह 14 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए.गुजरात की पारी का पहला छक्का पावरप्ले के बाद लगा. दवाब के बीच सुदर्शन और सुंदर ने काबिले तारीफ प्रदर्शन किया. साकिब हुसैन ने दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 के बीच इस टीम के मालिक बने राहुल द्रविड, CSK का पूर्व खिलाड़ी बना कप्तान