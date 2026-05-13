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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL Record: 6,6,6,6,6,6... प्रियांश आर्या ने 6 छक्के लगाकर बनाया स्पेशल रिकॉर्ड, पॉवरप्ले में तीसरी फिफ्टी लगाकर वैभव सूर्यवंशी के क्लब में शामिल

IPL Record: 6,6,6,6,6,6... प्रियांश आर्या ने 6 छक्के लगाकर बनाया स्पेशल रिकॉर्ड, पॉवरप्ले में तीसरी फिफ्टी लगाकर वैभव सूर्यवंशी के क्लब में शामिल

IPL Record: आईपीएल के एक संस्करण के पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में प्रियांश आर्या ने ट्रेविस हेड, यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया है. ये उन्होंने DC के खिलाफ 6 छक्के लगाकर किया.

By : शिवम | Updated at : 13 May 2026 06:56 AM (IST)
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प्रियांश आर्या ने बीते सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 33 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके लगाए. ये सभी छक्के उन्होंने पॉवरप्ले में लगाए और इसी के साथ एक संस्करण के पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में ट्रेविस हेड, यशस्वी जायसवाल, सनथ जयसूर्या से आगे निकल गए. एक अन्य रिकॉर्ड लिस्ट में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के क्लब में जगह बनाई.

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाजी प्रियांश आर्या ने IPL 2026 में खेली 10 पारियों में 342 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. तीसरा अर्धशतक उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया, जिसके साथ वह वैभव सूर्यवंशी के साथ एक खास क्लब में शामिल हो गए. वह अभी तक सीजन में 23 चौके और 32 छक्के लगा चुके हैं. इनमें से 26 छक्के उन्होंने पॉवरप्ले में लगाए हैं.

यशस्वी, हेड से आगे निकले प्रियांश

IPL के एक संस्करण में पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में प्रियांश आर्या यशस्वी जायसवाल, ट्रेविस हेड और सनथ जयसूर्या से आगे निकल गए. जायसवाल पिछले साल पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज थे, उन्होंने कुल 22 छक्के लगाए थे.

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एक सीजन पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर है, जो जारी संस्करण में 32 छक्के लगा चुके हैं. लिस्ट में देखें एक संस्करण के पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज.

  • वैभव सूर्यवंशी- 32 छक्के* (2026)
  • अभिषेक शर्मा- 29 छक्के (2024)
  • अभिषेक शर्मा- 27 छक्के* (2026)
  • प्रियांश आर्या- 26 छक्के* (2026)
  • यशस्वी जायसवाल- 22 छक्के (2025)
  • ट्रेविस हेड- 22 छक्के (2024)
  • सनथ जयसूर्या- 22 छक्के (2008)

पॉवरप्ले में तीसरी बार जड़ी फिफ्टी

प्रियांश आर्या ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ा था, जो पॉवरप्ले में ही बन गया था. उन्होंने पॉवरप्ले में तीसरी बार फिफ्टी जड़ी है. उन्होंने इस मामले में केएल राहुल, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा समेत कई बल्लेबाजों को पीछे छोड़ा, इस मामले में अब उनसे आगे सिर्फ वैभव सूर्यवंशी है.

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IPL के पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा फिफ्टी

  • वैभव सूर्यवंशी- 4 बार
  • प्रियांश आर्या- 3 बार
  • केएल राहुल- 2 बार
  • ऋद्धिमान साहा- 2 बार
  • यशस्वी जायसवाल- 2 बार
  • ईशान किशन- 2 बार
  • अभिषेक शर्मा- 2 बार
  • प्रभसिमरन सिंह- 2 बार

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 13 May 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
IPL Records YASHASVI JAISWAL Priyansh Arya IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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