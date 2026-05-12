हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026गुजरात टाइटंस के नाम IPL की सबसे बड़ी जीत, SRH को हराकर रचा इतिहास, सुदर्शन-रबाड़ा चमके

गुजरात टाइटंस के नाम IPL की सबसे बड़ी जीत, SRH को हराकर रचा इतिहास, सुदर्शन-रबाड़ा चमके

GT vs SRH Highlights: गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है. यह आईपीएल के इतिहास में गुजरात की सबसे बड़ी जीत है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 May 2026 11:09 PM (IST)
Preferred Sources

Gujarat Titans Largest Win by Runs in IPL: गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हरा दिया है. यह IPL के इतिहास में रनों के लिहाज से गुजरात की सबसे बड़ी जीत है. साथ ही यह हैदराबाद की रनों की सबसे बड़ी हार भी है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए थे. जवाब में जेसन होल्डर और कगिसो रबाड़ा के घातक स्पेल ने हैदराबाद के बैटिंग लाइन-अप की कमर तोड़कर रख दी.

IPL में गुजरात की सबसे बड़ी जीत

गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराया. यह आईपीएल के इतिहास में उसकी रनों की सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले गुजरात की सबसे बड़ी जीत इसी सीजन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आई थी. उस मुकाबले में गुजरात ने राजस्थान को 77 रनों से हराया था.

  • 82 रन - गुजरात टाइटंस (बनाम SRH)
  • 77 रन - गुजरात टाइटंस (बनाम RR)
  • 62 रन - गुजरात टाइटंस (बनाम MI)

साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर की अर्धशतकीय पारी के दम पर गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए थे. सुदर्शन ने 61 रन और सुंदर ने 50 रनों का योगदान दिया.

बाकी काम गेंदबाजों ने कर दिया. खासतौर पर कगिसो रबाड़ा और जेसन होल्डर ने हैदराबाद के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया. दरअसल गुजरात की जीत की नींव मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाड़ा ने रखी थी. दोनों ने मिलकर पहले 6 ओवरों में ईशान किशन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और स्मरण रविचंद्रन को आउट कर पवेलियन भेज दिया था.

इसके बाद SRH की टीम शुरुआती झटकों से उबर ही नहीं पाई. सिराज ने 3 ओवरों में केवल 11 रन दिए. हालांकि वो सिर्फ एक ही विकेट ले पाए. मिडिल ओवरों में आकर जेसन होल्डर ने बहती गंगा में हाथ धोए और 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 20 रन देकर हैदराबाद के तीन बल्लेबाजों को आउट कर दिया. इस जीत से गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई है और उसकी प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की हो गई है.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 के बीच इस टीम के मालिक बने राहुल द्रविड, CSK का पूर्व खिलाड़ी बना कप्तान

शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 12 May 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
GT VS SRH Gujarat Titans SunRisers Hyderabad IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
गुजरात टाइटंस के नाम IPL की सबसे बड़ी जीत, SRH को हराकर रचा इतिहास, सुदर्शन-रबाड़ा चमके
गुजरात टाइटंस के नाम IPL की सबसे बड़ी जीत, SRH को हराकर रचा इतिहास, सुदर्शन-रबाड़ा चमके
आईपीएल 2026
GT vs SRH: 13 ओवर में नहीं बने थे 100, वाशिंगटन सुंदर के कमाल से गुजरात ने बनाए 168 रन, साई सुदर्शन ने फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
13 ओवर में नहीं बने थे 100, वाशिंगटन सुंदर के कमाल से गुजरात ने बनाए 168 रन, साई सुदर्शन ने फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
आईपीएल 2026
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
आईपीएल 2026
SRH के खिलाफ अलग रंग की ड्रेस पहने क्यों उतरी है गुजरात टाइटंस? क्या है इसके पीछे की वजह
SRH के खिलाफ अलग रंग की ड्रेस पहने क्यों उतरी है गुजरात टाइटंस? क्या है इसके पीछे की वजह
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'
मध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'
क्रिकेट
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
विश्व
'हम 90% यूरेनियम संवर्धन...', ईरान ने दी अमेरिका को परमाणु हमले की बड़ी धमकी, क्या बिगड़ रहे हालात ?
'हम 90% यूरेनियम संवर्धन...', ईरान ने दी अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी, क्या बिगड़ रहे हालात ?
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
यूटिलिटी
LPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget