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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के 7 सबसे लंबे क्रिकेटर, देखें लिस्ट में कौन-कौन

भारत के 7 सबसे लंबे क्रिकेटर, देखें लिस्ट में कौन-कौन

Tallest Indian Cricketers: क्रिकेट में खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की लंबी कद-काठी भी उन्हें मैदान पर अलग पहचान देती है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 17 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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क्रिकेट में खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की लंबी कद-काठी भी उन्हें मैदान पर अलग पहचान देती है. भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा है. खासतौर पर तेज गेंदबाजों को लंबे कद का फायदा गेंद में अतिरिक्त उछाल हासिल करने में मिल सकता है.

अबे कुरुविला और पंकज सिंह का कद सबसे ज्यादा

भारत के सबसे लंबे क्रिकेटरों की बात करें तो अबे कुरुविला और पंकज सिंह संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं. दोनों की लंबाई करीब 6 फीट 6 इंच बताई जाती है. दोनों ही तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं. लंबे कद की वजह से गेंदबाज को ऊंचे पॉइंट से गेंद छोड़ने का फायदा मिल सकता है. इससे पिच से मिलने वाला उछाल बल्लेबाज के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

इशांत शर्मा भी इस खास लिस्ट में शामिल

भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सफल तेज गेंदबाजों में शामिल इशांत शर्मा की लंबाई करीब 6 फीट 4 इंच है. अपने करियर के दौरान उन्होंने अपनी हाइट का इस्तेमाल बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए किया. इशांत ने भारत के लिए लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेला और टीम की तेज गेंदबाजी इकाई का अहम हिस्सा रहे.

शिवम दुबे और वेंकटेश अय्यर का भी लंबा कद

इस सूची में सिर्फ तेज गेंदबाज ही नहीं हैं. शिवम दुबे और वेंकटेश अय्यर भी करीब 6 फीट 4 इंच लंबे हैं. दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. शिवम दुबे अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, जबकि वेंकटेश अय्यर ने भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऑलराउंड क्षमता दिखाई है.

सुदीप त्यागी भी 6 फीट 4 इंच लंबे

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज सुदीप त्यागी की लंबाई भी 6 फीट 4 इंच के आसपास बताई जाती है. वह भारतीय टीम के लिए सीमित अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं. इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा का नंबर आता है, जिनकी लंबाई करीब 6 फीट 3 इंच है. उनकी लंबाई तेज गेंदबाजी में उछाल हासिल करने के लिहाज से काफी उपयोगी रही है.

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भारत के सबसे लंबे 7 क्रिकेटरों की लिस्ट

अबे कुरुविला- 6 फीट 6 इंच
पंकज सिंह- 6 फीट 6 इंच
इशांत शर्मा- 6 फीट 4 इंच
शिवम दुबे- 6 फीट 4 इंच
वेंकटेश अय्यर- 6 फीट 4 इंच
सुदीप त्यागी- 6 फीट 4 इंच
प्रसिद्ध कृष्णा- 6 फीट 3 इंच

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 17 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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Venkatesh Iyer CRICKET
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