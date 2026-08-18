बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, 21 साल के आयुष ने रचा इतिहास

भारत की मेजबानी में खेली जा रही बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय शटलरों ने धमाकेदार शुरुआत की है. भारत की सबसे बड़ी जीत मेंस सिंगल्स में आई, जहां 21 साल के युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड नंबर-1 चीन के शिन यू की को हरा दिया. वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधू ने आसानी से अपना पहला मैच जीता और 2019 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीतने की तरफ कदम बढ़ाए.

2026 की बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है. यह टूर्नामेंट 17 अगस्त से शुरू हुआ था और पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने बेहद शानदार प्रदर्शन करके दिखाया.

आयुष शेट्टी ने रचा इतिहास

आयुष शेट्टी की उम्र अभी महज 21 वर्ष है, वो आखिरी बार जब वर्ल्ड नंबर-1 शि यू की से भिड़े थे, तब बुरी तरह हार गए थे. मगर इस बार दांव पर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल था, जिसमें आयुष ने 21-14, 13-21, 21-19 से जीत दर्ज की. इसी के साथ दुनिया का नंबर-1 खिलाड़ी पहले ही राउंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गया है.

मुकाबले के बाद आयुष बहुत खुश और आत्मविश्वास से भरे नजर आए. उन्होंने कहा कि वे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और यह जीत उनके लिए बहुत खास है. बता दें कि उनके अलावा लक्ष्य सेन भी मेंस सिंगल्स में भारत के लिए हिस्सा ले रहे हैं.

पीवी सिंधू ने भी जीता पहला मैच

वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 बार की मेडलिस्ट पीवी सिंधू ने भी पहला मैच आसानी से जीत लिया. उन्होंने पहले राउंड के मैच में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7, 21-11 के अंतर से आसानी से हरा दिया. अब उनका अगला मैच कनाडा की वेन यू झांग से होगा. सिंधू आखिरी बार 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थीं. मेंस डबल्स और महिला डबल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अगले राउंड में प्रवेश पा लिया है.

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भारत के पास हैं 15 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल

बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक कुल 15 मेडल जीते हैं, जिनमें पांच पदक तो अकेले पीवी सिंधू ने ही जीते हैं. सिंधू के नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं. उनके अलावा भारत के लिए प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, साइ प्रणीत, लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय, चिराग शेट्टी-सात्विक साईराज, अश्विनी पोनप्पा-ज्वाला गट्टा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है.

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