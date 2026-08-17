'द हंड्रेड' लीग में फिक्सिंग की कोशिश, एंटी-करप्शन अधिकारियों का कपल पर एक्शन

द हंड्रेड टूर्नामेंट में लंदन स्पिरिट और एमआई लंदन के बीच मैच के दौरान स्टैंड में एंटी-करप्शन अधिकारियों की नजर उस जोड़े पर गई, जिन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में सदर्न ब्रेव के मैच के लिए लॉर्ड्स में और एजबेस्टन में T20 ब्लास्ट फाइनल डे पर भी देखा गया था. दोनों ही बार अधिकारियों ने उन्हें मैदान से बाहर निकाल दिया था. दरअसल यह कपल सट्टेबाजी के मकसद से मैदान के बाहर किसी तीसरे पक्ष को लाइव कमेंट्री दे रही थे. जो लाइव एक्शन होता है, और फिर टीवी पर दिखता है, कुछ मामलों में इसमें 12 सेकंड का अंतर हो सकता है, ऐसे में ये सट्टेबाजों को सट्टेबाजी के बाजार से आगे रहने का मौका देती है.

मैदान से इस तरह की जानकारी बाहर भेजने को 'पिच-साइडिंग' या 'कोर्ट-साइडिंग' कहते है, हालांकि यह गैर-कानूनी नहीं है, लेकिन यह मैदान के नियमों के खिलाफ है और पकड़े जाने पर बाहर निकाल दिया जाता है. इस जोड़े द्वारा दूर तक लाइव जानकारी पहुंचाना, अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक जाने-पहचाने चालाक तरीके के तौर पर पहचाना गया. ऐसे मामलों में कई बार दोषियों पर पूरे वेन्यू में बैन लगा दिया जाता है, लेकिन ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार लॉर्ड्स में ये दोनों तीसरे पक्ष के टिकटों का इस्तेमाल करके नियमों से बचने में कामयाब रहे.

रिपोर्ट में क्रिकेट रेगुलेटर में इंटीग्रिटी ऑपरेशन्स के प्रमुख रयान स्मिथ के हवाले से बताया गया कि, "जो लोग बाहर के अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के लिए सक्रिय रूप से कमेंट्री कर रहे हैं, वह ज्यादा बड़ी समस्या है. यह खेल की ईमानदारी के लिए ज्यादा बड़ा जोखिम है क्योंकि इसमें शामिल लोग असल में एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं जो अवैध सट्टेबाजी का काम देखता है."

स्मिथ रेगुलेटर में 9 समर्पित फ़ुल-टाइम जांचकर्ताओं और छह एंटी-करप्शन अधिकारियों की टीम के हेड हैं. पुलिस फोर्स में 34 सालों तक सेवा देने वाले क्रिस हॉवर्ड इस संस्था के प्रमुख डायरेक्टर हैं. हालांकि रेगुलेटर की देखरेख एक स्वतंत्र क्रिकेट रेगुलेटरी बोर्ड करता है, लेकिन इसे ECB से फंड मिलता है.

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न्यूज़ीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के पहले टेस्ट के बाद टीम कर्फ्यू तोड़ने के लिए ECB ने बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को फटकार लगाई थी. इसके बाद रेगुलेटर ने जांच की, लेकिन उसे नियमों के उल्लंघन का कोई ठोस सबूत नहीं मिला. जब रेगुलेटर ने अपने सबूत ECB को उसकी अपनी आंतरिक जांच के लिए सौंपे, तभी स्टोक्स और एटकिंसन को "खास कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों" का उल्लंघन करने का दोषी माना गया और उन्हें लिखित चेतावनी दी गई. वह मामला दुर्व्यवहार (misconduct) के दायरे में आता था. इस पर नजर रखना रेगुलेटर की जांच शाखा के चार मुख्य कामों में से एक है.

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"सुरक्षा" (safeguarding) को भी बहुत प्राथमिकता दी जाती है और जांच के लिए अधिकतर संसाधन इसी में लगते हैं। यह खास तौर पर उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने क्रिकेट के बाहर कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से उन्हें खेल में हिस्सा लेने से रोका जाना चाहिए, खासकर मनोरंजक स्तर पर। जैसे क्लब क्रिकेट से जुड़े वे लोग शामिल हैं जिन्हें अश्लील तस्वीरें रखने और/या बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

"एंटी-डोपिंग" तीसरा क्षेत्र है, जो UK एंटी-डोपिंग की प्रतिबंधित सूची में शामिल होने और उससे बाहर निकलने वाले सप्लीमेंट्स और दवाओं से संबंधित है. इस क्षेत्र में लगातार शिक्षा देना रेगुलेटर के चार्टर का हिस्सा है. आखिरी स्तंभ "भ्रष्टाचार-रोधी" (anti-corruption) है, जो एंटी-डोपिंग की तरह ही खिलाड़ियों की जागरूकता पर बहुत ज़ोर देता है. 'द हंड्रेड' (The Hundred) टूर्नामेंट को साफ-सुथरा रखने की मुहिम के तहत, गर्मियों के इस दौर में शायद यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है.