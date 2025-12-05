भारत की टी20 टीम से बाहर किए जाने के बाद रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया है, जिसकी अब हर जगह चर्चा हो रही है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ, लेकिन उसमें फिनिशर रिंकू सिंह का नाम नहीं था. फैसले ने फैंस को निराश किया और सवाल भी खड़े हुए. हालांकि रिंकू ने विवाद पर चर्चा न करते हुए सीधा मैदान में उतरकर अपने खेल से बता दिया कि वह अभी भी टीम इंडिया की जरूरत हैं.

टीम से बाहर क्यों हुए रिंकू?

सेलेक्टर्स ने आधिकारिक तौर पर कोई कारण जारी नहीं किया. एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ चौका लगाकर भारत को जीत दिलाने वाले खिलाड़ी का ड्रॉप होना हर किसी को हैरान कर गया. रिंकू ने 35 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. कई बार उन्होंने लोअर ऑर्डर में अपनी बल्लेबाजी से मैच खत्म किए हैं. ऐसे में उनका टीम से बाहर होना क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए भी समझ से बाहर है.

240 के स्ट्राइक रेट से मचाया कहर

टीम से बाहर होने के बाद ही रिंकू सिंह ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने बल्ले का असली कहर दिखा दिया. उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ महज 10 गेंदों में 24 रन ठोक दिए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 240 का रहा.

इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे. रिंकू जब पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, तब टीम को तेज रन चाहिए थे और उन्होंने वही काम किया. उनकी ये पारी टीम को 200 का आंकड़ा पार कराने में बेहद अहम रही.

UP ने बनाए 212 रन

उत्तर प्रदेश ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 212 रन बनाए. माधव कौशिक ने शानदार फिफ्टी लगाई, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे. समीर रिजवी भी पूरे फॉर्म में दिखे और उन्होंने 6 चौकों व 3 छक्कों के साथ अर्धशतक जड़ा. सिद्धार्थ यादव ने भी 12 गेंदों में 28 रन बनाकर पारी को रफ्तार दी.

पहले भी ठोकी थी 65 रन की पारी

चंडीगढ़ से पहले रिंकू सिंह ने मध्य प्रदेश के खिलाफ भी 65 रन की जबरदस्त पारी खेली थी. उन्होंने 42 गेंदों में 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 4 चौके और 4 छक्के ठोके थे. वहीं हैदराबाद के खिलाफ वह 14 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनका अटैकिंग अंदाज वहीं पर भी साफ नजर आया.