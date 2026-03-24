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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026 से पहले रिकी पोंटिंग का पंजाब किंग्स को सख्त संदेश, बोले- शरीर और दिमाग दोनों तैयार होने चाहिए

IPL 2026 से पहले रिकी पोंटिंग का पंजाब किंग्स को सख्त संदेश, बोले- शरीर और दिमाग दोनों तैयार होने चाहिए

IPL 2026 से पहले पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने खिलाड़ियों को कड़ा लेकिन साफ संदेश दिया है. पोंटिंग ने कहा कि टीम को पहले मैच से पहले शारीरिक, तकनीकी और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होना होगा

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Mar 2026 01:15 PM (IST)
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आईपीएल 2026 से पहले पंजाब किंग्स ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. पिछले सीजन फाइनल तक पहुंचने वाली टीम इस बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग कैंप से जुड़ चुके हैं और उन्होंने आते ही खिलाड़ियों को चेतावनी दे दी है. उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ नेट्स में समय बिताना काफी नहीं होगा, बल्कि पहले मैच से पहले शारीरिक, तकनीकी और मानसिक तौर पर पूरी तरह तैयार होना जरूरी है.

पंजाब किंग्स का पहला मुकाबला 31 मार्च को न्यू चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस से होना है. ऐसे में पोंटिंग ने अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ियों से कहा कि यह समय सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में ढालने का है. उन्होंने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि पिछले सीजन टीम ने एकजुट होकर शानदार प्रदर्शन किया था और वही बात उन्हें मजबूत बनाती है.

प्रोसेस पर फोकस रखने की सलाह

रिकी पोंटिंग ने खिलाड़ियों से कहा कि क्रिकेट में गलतियां होना बिल्कुल सामान्य बात है. कोई खिलाड़ी कैच छोड़ सकता है, खराब शॉट खेल सकता है या कोई गेंदबाज खराब ओवर डाल सकता है, लेकिन असली बात यह है कि खिलाड़ी अपनी योजना और प्रक्रिया पर टिके रहें. पोंटिंग के मुताबिक, अगर खिलाड़ी सही सोच और तय गेम प्लान के साथ खेलते हुए गलती करते हैं, तो उसे बड़ी समस्या नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह खेल का हिस्सा है. उनका मानना है कि टीम को नतीजों के दबाव से ज्यादा अपनी तैयारी और सही प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए. यही चीज बड़े टूर्नामेंट में फर्क पैदा करती है.

पिछले सीजन की कसक, इस बार खिताब पर नजर

पंजाब किंग्स ने पिछले साल शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन फाइनल में टीम खिताब से सिर्फ 6 रन दूर रह गई थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. अब पंजाब के पास उस निराशा को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का मौका है.

श्रेयरस अय्यर की कप्तानी और रिकी पोंटिंग के मार्गदर्शन में पंजाब किंग्स इस बार फिर मजबूत नजर आ रही है. टीम में अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रभसिमरन सिंह और नेहल वढेरा जैसे कई अहम खिलाड़ी शामिल हैं. 

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Published at : 24 Mar 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Ricky Ponting PBKS IPL IPL 2026 PUNJAB KINGS
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