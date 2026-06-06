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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने किया कंफर्म, विराट कोहली AFG के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर; हुआ रिप्लेसमेंट का ऐलान

BCCI ने किया कंफर्म, विराट कोहली AFG के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर; हुआ रिप्लेसमेंट का ऐलान

Virat Kohli Replacement: अजीत अगरकर ने कंफर्म किया है कि विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उन्होंने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान किया.

By : शिवम | Updated at : 06 Jun 2026 02:24 PM (IST)
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विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. इसकी पुष्टि BCCI की सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने की है. कोहली IPL फाइनल के दौरान भी हैमस्ट्रिंग की परेशानी से जूझ रहे थे. अगरकर ने बताया कि यशस्वी जायसवाल उनके स्थान पर टीम में शामिल होंगे.

विराट कोहली ने IPL 2026 फाइनल में 75 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था. इस पारी के दौरान उन्हें कई बार फिजियो की हेल्प लेनी पड़ी, वह पूरी तरह फिट नहीं थे. BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कोहली को भी टीम में शामिल किया था, लेकिन इसकी जानकारी सामने आ गई थी कि शायद वह इस सीरीज में न खेल पाए.

यशस्वी जायसवाल होंगे रिप्लेसमेंट

अब ये साफ हो गया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल विराट कोहली की जगह टीम में शामिल होंगे. जायसवाल अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट स्क्वॉड का भी हिस्सा हैं. वनडे सीरीज की बात करें तो पहला मैच 13 जून को धर्मशाला में है. दूसरा मैच लखनऊ में 17 जून और तीसरा मैच 20 जून को चेन्नई में है.

यह भी पढ़ें- भारत की टी20 टीम का ऐलान, श्रेयस अय्यर बने कप्तान; वैभव सूर्यवंशी को भी मिली जगह

अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा*, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या*, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.

यह भी पढ़ें- कौन हैं मानव सुथार? IND vs AFG टेस्ट में किया डेब्यू, जानिए डोमेस्टिक में कैसा रहा उनका प्रदर्शन

रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को लेकर बोर्ड की तरफ से पहले ही साफ कहा गया था कि वो स्क्वॉड में शामिल हैं लेकिन उनका खेलना उनके फिटनेस पर निर्भर करेगा. खबर है कि अभी तक रोहित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (बेंगलुरु) में नहीं पहुंचे हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 06 Jun 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar India Vs Afghanistan VIRAT KOHLI YASHASVI JAISWAL IND VS AFG Virat Kohli Injury IND Vs AFG ODI
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